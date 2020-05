“Non ha rispetto per tua figlia”: Elisabetta Canalis nel mirino per una foto in intimo di pizzo

La quarantena di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis continua a rispettare la quarantena a Los Angeles vosto che negli Stati Uniti la pandemia da Covid-19 è ancora molto aggressiva. Con lei, ovviamente, il marito Brian Perri e la figlioletta Skyler Eva. L’ex velina di Striscia la Notizia oltre ad occuparsi della sua famiglia, continua a condividere dei video dove fa fitness ma anche contenuti molto sensuali.

Ad esempio, qualche giorno fa la soubrette sarda ha pubblicato un paio di scatti osé che non sono piaciuti a molti follower che la seguono sui Instagram. L’attrice è stata aspramente criticata tirando in ballo anche la ragazzina. Per quale ragione?

L’ex velina si mostra con un completo di pizzo su Instagram

Se di solito Elisabetta Canalis riceve solo dei complimenti per le foto che posta su IG, stavolta sembra che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia fatto il passo più lungo della sua gamba. In che senso? La donna si è mostrata in intimo sul social network dove il suo profilo conta oltre 2,5 milioni di follower.

L’ex fiamma di George Clooney si e fatta vedere con addosso un completino intimo di pizzo con dei dettagli trasparenti. La Canalis ha fatto due selfie davanti allo specchio e alle sue spalle è possibile notare il giardino della sua abitazione americana. Oltre a migliaia di mi piace e complimenti, sono apparse anche delle lamentele. In pratica hanno tirato in ballo la piccola Skyler Eva dicendo che non ha nessun rispetto per la figlia. (Continua dopo il post)

La non reazione di Elisabetta Canalis alle critiche

Al momento le critiche feroci da parte di alcuni utenti web sembra non abbiano colpito Elisabetta Canalis. Infatti, quest’ultima o non li ha letti oppure ha tralasciato il tutto facendosi scivolare le polemiche addosso. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, difficilmente vedremo presto l’ex velina in Italia.

Di solito la donna e la sua famiglia trascorrono le vacanze estive nella sua amata Sardegna, ma da qualche mese gli aerei per l’estero sono bloccati. Tutto dipenderà dal comportamento responsabile delle persone, altrimenti si ricadrà nuovamente nel lockdown.