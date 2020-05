Simona Tagli attacca Antonio Zequila, “Nascondi la verità…”

Antonio Zequila ha parlato moltissimo all’interno della casa del Grande Fratello VIP. L’attore, infatti, è stato tra i protagonisti della quarta edizione del reality. A farla da padrone, nei suoi racconti, le varie storie d’amore che il playboy avrebbe avuto con diverse donne più o meno famose. Simona Tagli, nelle ultime ore, ha avuto qualcosa da rimproverare al bell’Antonio.

Zequila, difatti, ha palesato un presunto rapporto con Adriana Volpe, con Lory Del Santo e con moltissime donne dello spettacolo. Tra tutte, però, Antonio Zequila non avrebbe fatto alcun cenno alla storia d’amore vissuta con Simona Tagli che, quindi, si è sentita davvero molto offesa di questa omissione. Inevitabile, quindi, l’attacco all’ex gieffino. Cos’ha detto? Vediamolo insieme.

Simona Tagli contro Antonio Zequila

Che Antonio Zequila e Simona Tagli fossero stati insieme, forse, non lo ricordava quasi nessuno. Eppure il loro è stato un rapporto duraturo che li ha visti legati per ben 7 anni. Dopo tanti anni a farlo tornare in auge è stata proprio la Tagli che è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Ma cosa ha detto la donna del comportamento di Zequila?

Simona Tagli si è detta offesa dall’uomo dal momento che, tra tutte le donne che ha menzionato tra le sue più o meno vere storie d’amore, lei non ha avuto il giusto spazio. Anzi, tutto al contrario. “Lui parla troppo dei suoi trofei femminili. Dovrebbe anche diversificare e parlare dei trofei maschili” ha sostenuto la donna ritenendosi offesa dal fatto che Zequila avrebbe parlato male del suo corpo e che dovrebbe essere più sincero.

Una rivelazione sotto le righe

Nelle parole di Simona Tagli pare esserci un chiaro riferimento al fatto che Antonio Zequila possa aver avuto anche amori maschili. A tal proposito ha dichiarato “Non posso affermare niente, non posso mettere la mano sul fuoco su niente, però lui mi ha raccontato che ha avuto un grandissimo corteggiamento da questo cantante molto noto e molto amato da tutti, che anche io amo”

Di quale cantante sta parlando, in particolare, la Tagli? Nonostante la tentazione di rivelarlo potesse essere davvero molto grande, non è stato reso noto. Una cosa, comunque, è certa: Simona Tagli è davvero risentita con l’uomo. “Dentro la Casa del Grande Fratello Vip hai parlato di tutte le tue conquiste ma non della nostra storia durata sette anni. Perché mi hai dimenticato? Cosa nascondono i tuoi silenzi?”.