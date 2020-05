Andrea Denver, problemi “intimi” durante il GF VIP?

Partecipare al Grande Fratello significa doverne affrontare sia le gioie che i dolori. A sottolinearlo è stato uno dei principali concorrenti, Andrea Denver. Il ragazzo che si è distinto nella casa per il suo garbo ha recentemente dichiarato di aver avuto, però, un po’ di problemi “intimi” tra le mura della casa.

Nelle ultime ore il ragazzo è tornato a parlare della donna che più di ogni altro lo ha attratto all’interno del GF VIP, la Volpe. Ma non solo! Il modello veronese ha parlato di quanto sia complicato riuscire a ritagliarsi uno spazio dedicato alla vita intima.

Andrea Denver, la ricerca dell’intimità

Una volta presa la giusta confidenza con la casa, cercare di guadagnare e ritrovare la propria intimità lasciata al di là della porta rossa è spesso molto importante. Lo è stato per le coppie che si sono formate in casa durante il passare degli anni, lo è per i single, lo è per chi ha la necessità di staccarsi da tutto e tutti rimanendo un po’ da solo con sé stesso. È stata la stessa cosa per Andrea Denver che ha confessato di temere soprattutto la mancanza di intimità nella casa.

Non pare essere un caso se proprio Denver, prima di entrare al GF VIP, avrebbe chiesto ad Ignazio Moser quali fossero i luoghi migliori per cercare un momento di intimità con un’eventuale compagna. Non è chiaro cosa abbia risposto Moser a questa domanda di cui dovrebbe conoscere la risposta dato che l’amore con Cecilia Rodriguez è nato proprio nella casa.

Un timore infondato

Tralasciando i consigli ricevuti, o meno, dall’amico, Andrea Denver non ha avuto bisogno di una capanna o similari dal momento che è rimasto fedele alla compagna, Anna Wolf. Nonostante il momento di defaillance verso Adriana Volpe di cui tutti si sono più o meno resi conto, il modello ha tenuto duro ed è riuscito a resistere a qualunque tentazione femminile.

Novella 2000 ha intervistato Andrea Denver e alla domanda se gli fosse o meno mancato il sesso in casa ha risposto in maniera chiara. “Se mi è mancato il sesso al GF Vip? Entrando nella Casa tutti sapevamo in quale situazione ci saremmo trovati. Ero sicuramente preoccupato prima di iniziare ma, devo essere onesto, una volta dentro non ci ho pensato più di tanto. Probabilmente a causa della situazione stile camerata e per il fatto di essere inquadrati dalle telecamere h24″.