Uomini e Donne, Sossio Aruta chiede la mano di Ursula Bennardo (Foto)

Durante la puntata dell’8 maggio di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una nuova proposta di matrimonio in studio. Non è la prima volta, nella storia del programma, che questo avviene. Stavolta, però, è toccato a due dei protagonisti più amati del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il cavaliere, infatti, ha scelto di chiedere in sposa la sua amata compagna.

A spiegare il motivo di questa scelta è stato lo stesso Sossio Aruta. Dal momento che il loro grande amore era iniziato ed era cresciuto all’interno degli studi di Uomini e Donne, proprio in quel contesto era più giusto fare la proposta di matrimonio. Un modo per chiudere il cerchio che, diciamolo, ha emozionato milioni di telespettatori. Cosa avrà risposto Ursula? Vediamolo.

Sossio Aruta, la proposta di matrimonio

Lo aveva anticipato durante la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Una volta uscito dalla casa, Sossio Aruta avrebbe voluto sposare la sua Ursula coronando il suo sogno d’amore. Dopo un’iniziale fase in cui i due hanno parlato del loro percorso ed in cui i telespettatori hanno rivissuto tutto l’iter con un video, Sossio è entrato in studio con un bellissimo mazzo di girasoli da donare alla sua donna. (Continua dopo la foto)

“Sono molto emozionato. Sono due anni che vivo una favola d’amore bellissima insieme a te” ha debuttato un Sossio Aruta molto emozionato. L’uomo ha poi detto di voler chiudere definitivamente il cerchio che l’aveva unito ad Ursula 2 anni fa e che aveva visto anche la nascita della loro meravigliosa bambina. “Voglio invecchiare insieme a te” ha detto, chiedendo “Mi vuoi sposare?”. La risposta di Ursula non si è fatta attendere ed è stata positiva.

Il lieto fine

La partecipazione di Sossio Aruta ed Ursula Bennardo a Uomini e Donne si chiude, quindi, con un lieto fine a 360 gradi. I due innamorati convoleranno presto a nozze, o per lo meno quando sarà permesso. A partecipare alla proposta di matrimonio è stato anche Alfonso Signorini, collegato da casa. Proprio al GF VIP, infatti, Sossio aveva preannunciato di volersi sposare.

Un percorso, dunque, che si chiude bene. Alla nascita della piccola Bianca è seguita la proposta di matrimonio per una della coppie più amate ma su cui i più non avrebbero mai scommesso. Sossio, infatti, aveva deluso più volte la compagna. Tutto bene quel che finisce bene!