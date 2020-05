Miss Claudia: trasformazione in ‘Super Tits’ per Avanti un Altro [FOTO]

Avanti un Altro e il ‘minimondo’

Avanti un Altro, programma ideato e presentato da Paolo Bonolis ogni sera su Canale 5, continua a fare il pieno di ascolti grazie anche a Miss Claudia. La sua forma leggera e l’ironia del conduttore spalleggiato da Luca Laurenti, lo rendono un programma adatto ad ogni età. I bambini, in questo periodo di quarantena appena terminato lo hanno votato come uno dei programmi più simpatici del piccolo schermo.

Ad arricchire la già folta schiera di personaggi interpretata dai due mattatori del programma, da qualche anno c’è una variabile che viene chiamata il “minimondo”. Al suo interno vi sono persone di ogni genere che, in ambiti diversi, vengono chiamati a fare domande inerenti le loro abilità. A capitanare questo manipolo di personaggi infatti la storica Miss Claudia, amatissima da tutto il pubblico, sopratutto quello maschile.

Chi è Miss Claudia ed il suo ruolo ad Avanti un Altro

Miss Claudia, all’anagrafe Claudia Ruggeri è nata a Roma 36 anni fa. Modella e ballerina, ha mosso i suoi primi passi in tv nel programma Chiambretti C’è per approdare nel 2004 al programma della domenica pomeriggio di Rai 1 Domenica In.

Quell’anno alla conduzione del contenitore domenicale c’era proprio Paolo Bonolis e, per una casualità, la bella Claudia si innamora del fratello della moglie del conduttore, Marco Bruganelli. Di li a poco l’avrebbe portato all’altare diventando di fatto la cognata di Bonolis.

Avanti un Altro: la trasformazione di Miss Claudia

Sul suo profilo Instagram, Miss Claudia ha postato un disegno fatto da Elena Mirulla dove viene trasformata in una super eroina. Uno si aspetta di vedere un personaggio con mascherina e mantello ma se questo è il pensiero che vi siete fatti, siete lontani dalla verità. A quanto pare, i super poteri di Miss Claudia versione fumetto si focalizzano tutti su una cosa sola: il seno prosperoso.

Il disegno è bellissimo e Claudia Ruggeri ne è stata cosi felice da volergli dare risalto sulla sua pagina personale. Immediati i commenti dei fans che affermano ironicamente di non vedere sostanziale differenza dalla realtà e che il disegno è bello quanto la realtà. Certo è che ad Avanti un Altro Miss Claudia ha lasciato il segno e continuerà a farlo anche una volta finite le repliche che in questo momento stanno andando in onda su Canale 5.