‘L’abbiamo fatto dopo due mesi’: Gianni Morandi e sua moglie Anna, la confessione in diretta (FOTO)

Nelle ultime settimane Gianni Morandi è stato molto attivo sui social e ha mostrato aspetti della sua vita fin’ora inediti. Il cantante ha confermato la sua passione per la cucina, l’amore per la natura e per la prima volta ha raccontato della lite con Whitney Houston.

In uno dei suoi ultimi scatti postati sui social, però, Gianni ha condiviso con i fan un momento molto romantico insieme a sua moglie. Nelle scorse settimane, i follower lo hanno mollo criticato per alcune scelte azzardate, ma questa volta pare abbiano reagito diversamente, Vediamo perchè…

Gianni Morandi e Anna Dan insieme al centro di Bologna

Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan si sono lasciati andare ad una vera e propria fuga d’amore. La coppia con l’arrivo della Fase 2, ha deciso di lasciarsi andare e concedersi un pò di relax al centro di Bologna. Con un scatto si sono immortalati insieme abbracciati e felici. Questa volta però, la reazione dei fan è stata molto diversa dal solito.

Infatti, nessuno ha attaccato Gianni Morandi per la sua scelta azzardata, anzi in tanti si sono complimentati con la coppia. Con la Fase 2 le restrizioni sono più leggere e di conseguenza non stanno facendo nulla di sbagliato.

Gianni Morandi vive nella campagna bolognese, esattamente a Monghidoro, con sua moglie Anna Dan e il loro figlio Pietro. Appassionato di cucina, spesso si diverte ai fornelli, lasciando alla compagna le faccende di casa. Le curiosità intorno alla vita del cantante sono davvero molte, tra cui il giardinaggio, la musica, il cinema e il pallone. (Continua dopo il post)

Un amore che dura da quasi vent’anni

Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciu

ti nel 1994. Le nozze sono arrivate quasi 10 anni dopo, quando erano già diventati genitori di Pietro. La coppia si è conosciuta proprio a Moghidoro durante una partita di calcio. Il cantante bolognese ancora oggi ricorda il loro primo incontro. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità.

All’epoca entrambi erano liberi sentimentalmente, infatti Gianni Morandi era separato già da 18 anni dalla prima moglie. Da quel giorno tutto è cambiato e dopo quasi vent’anni sono più innamorati di prima. I due rappresentano una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo e sono fonte di ispirazione per molti fan.