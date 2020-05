Ambra Lombardo, dichiarazioni inedite su Kikò Nalli

Ambra Lombardo si sfoga e racconta la verità

Ambra Lombardo e Kikò Nalli secondo le ultime notizie che arrivano dal mondo del gossip sono ancora fidanzati, anche se il loro rapporto Non va benissimo, tra alti e bassi si prosegue cercando di superare anche i momenti di crisi più brutti. A chiarire e raccontare la verità è proprio la professoressa di Rosolini, durante un’intervista al settimanale Nuovo.

Rivela che a causa della distanza che è stata imposta dal decreto di Conte, la loro relazione ha subito ulteriori problemi, c’erano già alcuni punti interrogativi ai quali non aveva saputo rispondere.

Adesso fare il punto della situazione sembra essere più facile perché ha molte più risposte pur essendo a distanza. Anzi forse la distanza imposta ha permesso loro o comunque ha permesso ad Ambra di avere le idee chiare. Entrambi non amano rilasciare dichiarazioni ai giornali e parlare della propria vita privata, cercano di tutelarsi quanto possibile. Ciò che sembra strano è che Ambra abbia deciso di parlarne adesso scendendo nei particolari. Probabilmente si è stancata davvero.

Ambra Lombardo, Gli amori a distanza non fanno più per lei

Ambra Lombardo si è sempre lamentata della distanza, Oggi più che mai, perché dice di essere una donna focosa, che ha bisogno del contatto fisico. Proprio in questo periodo vedersi, condividere qualcosa di fisico non è possibile e per questo Pensa che il loro rapporto sia arrivato al termine. Questa reclusione forzata è stata un po’ una prova per tutti i fidanzati. C’è chi è riuscito a superarla, pensando e dedicandosi ad altro, in attesa di periodi migliori. Loro non sono riusciti a farlo perché non hanno mai smesso di discutere. La loro relazione si è frantumata in breve tempo.

L’affermazione che Però potrebbe fare molto più male a Kikò è che Ambra dice che lei non crede agli amori platonici, non le bastano soltanto le parole ha bisogno di fatti. Le storie a distanza non hanno un lieto fine soprattutto non se vissute alla loro età. In questo caso si tratta soltanto di credere nelle favole. Lei ha bisogno di cose concrete, dicendo questo ha lasciato immaginare che Kikò sia un uomo che non si impegna seriamente ma che prende tutto con molta superficialità.

Obiettivi e speranze per la bella prof siciliana

La sua più grande speranza adesso è che l’isolamento forzato abbia potuto aprire le menti rendendo molto più chiaro ciò che si vuole per il futuro. Lei adesso si trova a Milano, mentre lui è stato bloccato a Roma sin dall’inizio, nessuno dei due ha potuto raggiungere l’altro per vedersi. Il che è giusto.

Il problema è più che altro che non sono nemmeno arrivati ad una decisione definitiva, forse perché non si vuole, perché se si ha la volontà, tutto è possibile. Lei è stata parecchio Chiara, mentre su di lui adesso c’è qualche dubbio.