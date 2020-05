Grande spavento per Antonella Clerici, la corsa in ospedale per Maelle: aveva bisogno di un dottore…(FOTO)

Antonella Clerici poche ore fa ha dovuto correre in ospedale per portare sua figlia Maelle. La piccola infatti improvvisamente ha accusato un problema di salute che ha richiesto una visita urgente. Il fatto è emerso dopo una serie di polemiche che ha visto protagonista la stessa conduttrice televisiva a seguito di una foto postata sui socia.

Nel dettaglio, l’ex conduttrice de La prova del cuoco pubblicato un’immagine quasi vicino al ponte di Genova suscitando polemiche e indignazione. Dopo una serie di insulti, infatti, Antonella ha deciso di rispondere a tutti e spiegare il vero motivo del suo spostamento.

Antonella Clerici viola le disposizioni governative

Tutto è iniziato dopo la pubblicazione di una foto postata su Instagram. Lo scatto ritrae uno scorcio del nuovo Ponte di Genova, tristemente famoso per il crollo dello scorso anno. Da poco inaugurata, la struttura è in corso di perfezionamento e lo dimostrano delle scavatrici pubblicate proprio dalla Clerici. Fino a qui nulla di strano, ma vista l’emergenza Covid-19 nessuno può muoversi da casa e a quanto pare la conduttrice non lo ha fatto.

Antonella Clerici si è dovuta spostare fuori regione per un motivo ben preciso. Ovviamente nessuno ne era a conoscenza e in tanti si sono scagliati contro di lei. I followers hanno immediatamente bersagliato il suo profilo con pesanti polemiche. Arquata Scrivia è in provincia di Alessandria, per cui in Piemonte e di conseguenza avrebbe ‘violato’ le disposizioni governative in merito alla circolazione tra regioni. (Continua dopo il post)

La corsa in ospedale per Maelle

Antonella Clerici come anticipato in precedenza è dovuta correre in ospedale con la figlia Maelle a causa di un problema molto serio riguardante gli occhi. Dopo una serie di commenti negativi, la conduttrice ha spiegato di essersi recata a l’Ospedale ‘Gaslini’ di Genova per fa visitare proprio la sua bambina.

Per fortuna è andato tutto bene e Antonella Clerici ha voluto precisare che Genova dista appena mezz’ora dalla sua cittadina di residenza. Dopo tanta paura e preoccupazione, è tornata ad Arquata Scrivia e nella sua bella campagna, rassicurando i propri fan e anche la sua famiglia.