Uomini e Donne anticipazioni 11 maggio 2020: Tina lancia un appello per Sirius (VIDEO)

Un’altra settimana è volta al termine, la prima in cui il talk show di Maria De Filippi è tornato in onda direttamente dallo studio. Ad ogni modo, una volta finita la puntata, sul sito Witty Tv sono apparse le anticipazioni relative a ciò che andrà in onda l’11 maggio 2020 a Uomini e Donne.

Come ogni lunedì, la conduttrice si concentrerà soprattutto sulle vicende del trono over prestando particolare attenzione a Gemma Galgani. Quest’ultima conoscerà Cuore di poeta, il quale le porterà anche un regalo. Tina, però, non potrà fare a meno di intromettersi e di attaccare nuovamente Sirius.

Gemma spiazzata da Cuore di poeta a Uomini e Donne

Nella puntata di lunedì 11 maggio 2020 di Uomini e Donne vedremo Gemma continuare il suo percorso con i nuovi spasimanti. Dopo essere rimasta spiazzata dal giovanissimo Sirius, ci penserà Cuore di poeta a lasciare la donna senza parole. Il cavaliere, decisamente più adulto del precedente, farà in modo di catturare l’attenzione della dama offrendole un regalo. Il protagonista, inoltre, farà anche una dedica d’amore alla torinese.

La Galgani sarà molto felice e al contempo stupita dall’intraprendenza del nuovo arrivato. Ad ogni modo, l’idilliaca conversazione verrà interrotta da Tina Cipollari, la quale non riuscirà ad evitare di fare qualche battutina verso Sirius. L’opinionista, infatti, gli chiederà se è geloso nel vedere la dama che corteggia alle prese con la conoscenza di un altro uomo. (Clicca qui per il video)

L’appello di Tina nella puntata dell’11 maggio 2020

Il 26enne risponderà in modo molto tranquillo dicendo di non poter avere ancora voce in capitolo nella vicenda. La sua conoscenza con Gemma è ancora troppo agli albori per poter pretendere l’esclusiva. Il giovane, quindi, dirà che la donna è libera di conoscere altre persone, poi starà a lei scegliere con chi approfondire il rapporto. A quel punto, la collega di Gianni Sperti farà presente al ragazzo che anche lui potrà conoscere nuove dame oltre Gemma.

Sirius acconsentirà scatenando in Tina una reazione, come al solito, spropositata. L’opinionista, infatti, lancerà un appello a tutte le donne, o meglio nonne, d’Italia. Tutte le persone che rientrano nella fascia di età che va dai 20 agli 80 anni potranno inviare una candidatura a Uomini e Donne per corteggiare il rampollo.