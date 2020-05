Pamela Barretta umiliata da Enzo Capo, tra i due è finita per sempre

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto in studio una delle coppie più amate di quest’edizione del programma. Stiamo parlando di quella formata da Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si sono conosciuti da diverso tempo, si sono frequentati e hanno deciso, da diversi mesi, di abbandonare la trasmissione ed iniziare a vivere il proprio rapporto al di là della telecamere ed in via esclusiva.

Tra alti e bassi continui e vari sfoghi sui social, Pamela ed Enzo erano arrivati all’8 marzo data dalla quale sono stati costretti a vivere distanti a causa dell’emergenza Covid-19. In studio, però, abbiamo visto che Enzo ha deciso di lasciare Pamela dal momento che giudica non rispettoso i suoi comportamenti. Allo stesso tempo la donna ha formulato diverse accuse che hanno chiarito nuovamente l’incompatibilità tra i due.

Pamela Barretta ed Enzo Capo, addio definitivo

La discussione tra Pamela Barretta ed Enzo aveva causato un grande dispiacere nella ragazza. Durante l’emozionante proposta di Sossio Aruta che ha chiesto ad Ursula Bennardo di sposarlo, la Barretta era in lacrime ed appariva davvero disperata. L’ormai ex compagno aveva abbandonato lo studio e lei era da sola seduta tra le sedie che, normalmente, avrebbe dovuto ospitare il pubblico.

“Mi sembra una scusa – ha sostenuto Pamela. Poi ha aggiunto “Mi sembra davvero una scusa, non è possibile”. Queste parole sono un chiaro riferimento alla possibilità che Enzo abbia semplicemente preso la palla al balzo e deciso di interrompere la relazione dal momento che, forse, potrebbe esserci un’altra donna nella sua vita, in particolare “Qualche ventenne”.

Il gesto sconcertante

A lasciare tutti senza parole è stato un gesto che Enzo Capo ha riservato alla sua ex Pamela Barretta. Prima ancora che la donna potesse rendersi conto di quello che stava succedendo, mentre era in lacrime e non si spiegava quanto appena accaduto, è intervenuto Gianni Sperti. L’opinionista è entrato in studio con un sacchetto pronunciando poche ed agghiaccianti parole. “Questi li ha lasciati Enzo e sono i tuoi vestiti” ha affermato l’uomo.

Indossati i guanti e la mascherina, si è poi avvicinato a Pamela Barretta e le ha consegnato il sacchetto. Un gesto, quello di Enzo, giudicato inconcepibile e meschino da tutti i presenti in studio. Impossibile lasciare una persona che si è amato in questa maniera! Inorridita anche la De Filippi che ha commentato “Ridurre un rapporto a un sacchetto di carta è un po’..”.