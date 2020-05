Francesca De André contro Gennaro Lillio: ‘Dovresti avere più dignità’

Francesca contro Gennaro

In una precedente edizione del Grande Fratello Gennaro Lillio ha avuto modo di conoscere Francesca De André, con la quale è stato fidanzato per pochi mesi. Le cose tra loro non sono andate bene fino a concludere nel peggiore dei modi. Attualmente sono felicemente legati ad altre persone, ma non perdono mai occasioni di punzecchiarsi a vicenda.

Stavolta è stato il ragazzo a lanciare per primo la frecciatina sui social e la risposta non è tardata ad arrivare. Ha dichiarato che non tornerebbe mai con lei perché volta sempre le spalle al passato. La loro relazione si è rivelata una delusione mentre quella che ha con Ema Kovac è ogni giorno una piacevole scoperta.

‘Non parlo del passato perché io non provo rancore’

Francesca contro Gennaro, un battibecco noto agli utenti social da quando si sono lasciati. Quando sono entrati nella casa del Gf, la ragazza era impegnata con Giorgio Tambellini. Purtroppo è venuta a conoscenza del suo tradimento, così non ci ha pensato due volte a lasciarlo.

Si è subito gettata tra le braccia del bel napoletano, incurante dell’opinione del pubblico. Una volta terminato il reality si sono dati una possibilità, ma hanno capito di essere molto diversi. Poi lei ha scoperto che Giorgio è stato vittima di un complotto architettato dalla sorella, così è tornata sui suoi passi. Ad oggi Gennaro ha ammesso che non ne vuole più sapere, in quanto ha messo un punto definitivo.

Davanti a quest’affermazione Francesca ha risposto sottolineando il suo disappunto. Non si pente di nulla e la serenità interiore è tale da non farle provare rancore. Non lo ha mai menzionato, poiché ha voltato pagina con il sorriso. Del resto ci sono due categorie di uomini: quelli che parlano con le donne e quelli che parlano delle donne. Quest’ultimi potrebbero essere interessati alle copertine delle riviste di gossip.

‘La mia meravigliosa quarantena con Giorgio’

Francesca ha approfittato della faccenda per parlare del suo rapporto con il fidanzato. Tutto va a gonfie veli. Si sono ritrovati dopo un periodo buio e la quarantena li ha uniti ulteriormente. E’ innamorata follemente, dunque consiglia a chi parla di lei di dedicarsi alla propria vita. Ci sarà una replica? Per scoprirlo non ci resta che attendere.