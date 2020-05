Marco Carta furioso con Barbara D’Urso, Striscia la Notizia smaschera la conduttrice [VIDEO]

Barbara D’Urso smascherata

Domenica scorsa a Live Non è la D’Urso, tra i vari ospiti annunciati doveva esserci anche Marco Carta. Ma così non è stato per via di una giustificazione data in tarda notte da Carmelita. Quest’ultima, infatti, ha raccontato al pubblico di Canale 5 che l’ex allievo di Amici ha perso l’aereo per Milano.

Ma le cose non sono andate esattamente così. Infatti, il tg satirico Striscia la Notizia ha mostrato un fuori onda clamoroso. In pratica Barbara D’Urso ha detto ai suoi telespettatori una grossa bugia per pararsi lei le spalle. Il cantante era nel suo appartamento milanese da ore, ed è saltata l’ospitata per un forte ritardo di scaletta. Nel video si vede il ragazzo sbottare contro l’autrice del programma e prendersela con Lady Cologno.

Striscia la Notizia mostra il fuorionda

Venerdì sera a Striscia la Notizia è stato trasmesso il fuori onda di Barbara D’Urso a Live mentre parla col suo storico autore Ivan Roncalli: “Ivan non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo. lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”.

Ovviamente il cantante sardo non l’ha presa bene tale bugia passando per un irresponsabile. Infatti il tg satirico di Antonio Ricci ha fatto vedere un’altra clip nella quale l’ex allievo di Amici dice: “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima”. (Continua dopo il video)

Marco Carta arrabbiato con Barbara D’Urso

Nel video trasmesso da Striscia la Notizia si vede Marco Carta mentre parla con l’autricedi Live Non è la D’Urso dicendogli che ha perso l’aereo. “Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”, ha ribadito l’artista sardo.

Ovviamente quest’ultimo è molto arrabbiato con Barbara D’Urso e ha minacciato che non sarà ospite la prossima puntata. Lady Cologno fgli farà le sue scuse? Nel frattempo il popolo del web è indignato per la scena recitata della conduttrice napoletana.