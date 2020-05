“Sei piena di brufoli in faccia…”: Emma Marrone umiliata in pubblico, la replica è da applausi [FOTO]

Emma Marrone nel mirino degli haters

Per Emma Marrone è diventata un’abitudine quotidiana. Nelle ultime ore la cantante salentina ha ricevuto nuove critiche sui social da parte dei soliti leoni da tastiera. Lo scopo di quest’ultimi è quello di seguire i vip, magari con profili fake, per umiliarli e riempirli di parolacce senza alcun motivo valido. Spesso l’ex direttore artistico di Amici si lascia scorrere tutto addosso, ma stavolta ha voluto replicare e la sua risposta è stata da applausi.

In pratica un hater le ha scritto che nello scatto in primo piano postato su Instagram sono visibili i brufoli in faccia. La diretta interessata ha sottolineato solamente che il detrattore ha fatto un gravissimo errore di grammatica. Quindi, senza arrabbiarsi si è tolta un sassolino dalle scarpe. (Continua dopo il post)

La risposta al detrattore

Visto che la Fase 2 lo permette, Emma Marrone è uscita di casa per fare una passeggiata nei luoghi più incantevoli della Capitale. La cantante salentina ha documentato il tutto tra Stories e un post su Instagram. Ovviamente i follower che la seguono le hanno scritto che Roma è una città meravigliosa e piena d’arte, non per questo viene soprannominata la città eterna.

Sul suo account ha pubblicato uno scatto in primo piano mentre ascolta la musica con le cuffie e nel frattempo si prende il sole. E proprio sotto questa immagine che il leone da tastiera si è fatto vivo. Infatti le ha scritto: “Amore, ai i brufoli in faccia”. A quel punto l’artista pugliese ha replicato così: “Hai, non ‘ai’. Dai, su!”. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone contro il Papa emerito e le voci su X Factor

Negli ultimi giorni Emma Marrone è finita al centro dell’attenzione per due motivi. Il primo riguarda il nuovo libro del Papa emerito Benedetto XVI il cui interno c’è scritto che le nozze gay e aborto segni dell’Anticristo.

Parole che non sono piaciute per niente alla salentina che su Instagram è sbottata così: “Mejo se sto zitta!”. L’altra voce, invece,riguarda il suo futuro in televisione. Si dice che l’artista pugliese potrebbe essere la nuova giudice di X Factor, talent show di SkY Uno. Verità o solo rumor?