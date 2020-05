“Tu li hai ammazzati i nonni…”: Mara Venier sbotta, la rabbia della conduttrice di Dommenica In

Mara Venier intervistata da Il Giornale

Chi conosce bene Mara Venier sa perfettamente che è una persona che non si nasconde dietro un dito e dice le cose in faccia. Ancora di più quando si parla di emergenza sanitaria per il Covid-19, che da oltre due mesi ha sconvolto il nostro Paese.

Reduce da una lunga quarantena, la professionista veneta che non si è mai fermata con la sua Domenica In, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, sfogandosi a tutto tondo. In pratica la donna ha parlato delle sue emozioni e soprattutto paure vissute in questo periodo. Inoltre ha svelato di quanto fosse felice nel aver rivisto il nipotino Claudio.

Le parole contro Ursula Von Der Leyen

Intervistata dal quotidiano Il Giornale, il giornalista ha chiesto a Mara Venier un suo punto di vista sulle dichiarazioni fatte dal Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Quest’ultima settimane fa ha suggerito alle persone anziane di non uscire dalla propria abitazione fino alla fine del 2020.

A quel punto la padrona di casa di Domenica In, visibilmente irritata ha detto: “Mi sembra una follia. Intanto stiamo e vedere come vanno le cose. Credo che a tutte le età bisogna essere responsabili e prendere le giuste precauzioni”.

Mara Venier contro la virola Ilaria Capua

Nel corso della lunga intervista per Il Giornale, Mara Venier ha avuto da ridire anche per le forti dichiarazioni rilasciate da Ilaria Capua. Quest’ultima, infatti, che è una rinomata virologa, aveva detto che in seguito alla pandemia da Coronavoirus, il rapporto tra nonni e nipoti non sarebbe mai stato più lo stesso come in passato.

A quel punto la conduttrice veneta ha riferito di stimarla ugualmente ma le parole che ha pronunciato sono un colpo al cuore. “Siamo già così avviliti, preoccupati, disperati… sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso, è stata una cosa molto forte, una vera mazzata”, ha ribadito la moglie di Nicola Carraro. Poi senza giri di parole rivolgendosi con amarezza verso la Capua, ha asserito: “E ci credo: tu li hai ammazzati, i nonni, con questa frase. Bisogna avere un minimo di sensibilità e delicatezza”.