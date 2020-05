Ilary Blasi è irriconoscibile su IG: “Ti sei rovinata con le tue stesse mani…” [FOTO]

Ilary Blasi e lo zoo in casa Totti

Nelle ultime settimane Ilary Blasi è finita al centro dell’attenzione per via di alcune new entry in famiglia. Infatti, dopo l’arrivo di Donna Paola, un gatto senza pelo che l’ha fatta litigare con Francesco Totti, ora tra loro c’è anche una capretta nana tibetana.

Ma l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip è stata criticata per qualcos’altro, ovvero per uno scatto che ha postato di recente sul suo account Instagram. Per quale ragione? In pratica è un selfie in primo piano e, stando a degli utenti sembra del tutto irriconoscibile.

Il compleanno della moglie di Francesco Totti

Come accennato prima, nella famiglia Totti è arrivato un altro animaletto. A rivelarlo è stata la stessa Ilary Blasi attraverso il suo profilo Instagram. La capretta tibetana ha portato tanta gioia sia a lei che alla più piccola di casa Isabel. Al momento non sappiamo come l’hanno chiamata e sicuramente lo diranno nei prossimi giorni.

Anche la secondogenita, Chanel, ama tantissimo gli animali tanto che da grande vorrebbe fare la veterinaria. In questi giorni, per via della quarantena, la professionista Mediaset è molto attiva sul suo canale IG, ed ha anche festeggiato il suo 39esimo compleanno con un regalo particolare ricevuto dal marito Francesco.

Ilary Blasi criticata su Instagram

Di recente, sempre su Instagram, Ilary Blasi ha mostrato ai numerosi follower la sua ricrescita che pian piano sta prendendo sopravvento sul colore biondo. Ricordiamo che da un paio di mesi i parrucchieri e i centri estetici sono chiusi, quindi gran parte degli italiani sono costretti ad aspettare oppure ricorre a dei trattamenti fai da te.

Ma tornando all’ultimo o scatto che ha condiviso sul social network, possiamo vedere la presentatrice di Eurogames mentre indossa un top nero e si mostra a tre quarti. Alcuni utenti web non hanno apprezzato il contenuto, infatti hanno commentato: “Ti sei rovinata con le tue stesse mani”; “Assomigli sempre di più ad un uomo”. Oltre alle critiche sono arrivate dei complimenti e tantissimi likes. Ecco l’immagine in questione: