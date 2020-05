Andrea Dal Corso spiazza Teresa Langella con una proposta di matrimonio insolita: la reazione di lei (FOTO)

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono tra le coppie più amate di Uomini e Donne e in queste ore è giunta una bellissima notizia relativa ad un futuro matrimonio. Nel caso specifico, pare che il giovane abbia chiesto alla sua compagna di divenire sua moglie, ma lo ha fatto in un modo tutto particolare.

L’ex tronista ha deciso di condividere con i fan il momento esilarante e non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo entusiasmo ed il suo amore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La storia di Andrea e Teresa

Dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne, Dal Corso e la Langella hanno intrapreso una relazione lasciando tutti senza parole. Il motivo risiede nel fatto che lui, in occasione della scelta finale, le rispose di no. Pertanto, furono davvero in molti a credere che non ci fossero basi solide per andare avanti. Ad ogni modo, contro ogni aspettativa, i due si sono riconciliati e sono andati addirittura a convivere.

L’emergenza sanitaria, inoltre, li ha spinti a stare a contatto ravvicinato per più di due mesi e questo pare abbia consolidato ulteriormente il loro amore. In queste ore, infatti, il giovane ha deciso di spiazzare la sua compagna lasciando un’intervista decisamente interessante al settimanale Mio.

L’insolita proposta di matrimonio

Nel corso dell’intervista in questione, Andrea ha manifestato la volontà di unirsi in matrimonio con Teresa. Il ragazzo ha detto che desidera moltissimo convolare a nozze con lei e dare luogo anche ad una famiglia ricca di figli. Il trafiletto contenente queste dichiarazioni è finito in prima pagina sul giornale e la Langella ha condiviso lo scatto tra le sue Instagram Stories.

L’ex tronista ha ammesso di essere spiazzata e poi ha voluto fare un appunto. In particolar modo, ha detto di essere molto contenta di non aver mai smesso di credere al loro amore. Contro tutto e tutti lei è andata avanti ed ha inseguito il suo più grande sogno. A quanto pare, ha fatto decisamente bene. Al momento, Andrea non ha ancora dato l’anello alla sua amata, tuttavia, le ha regalato un fascio di fave che ha reso felicissima la napoletana.