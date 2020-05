Oroscopo domenica 10 maggio 2020, la classifica di tutti i segni: Scorpione primo, Ariete riposa

La classifica dell’Oroscopo del 10 maggio 2020 vede lo Scorpione in prima posizione, seguito da Sagittario e Acquario. Pesci, invece, è in leggera ripresa, mentre Ariete farebbe bene ad usare questa giornata per riposare.

Oroscopo: Scorpione e Sagittario super sensuali

1 Scorpione. Lo Scorpione torna in vetta alla classifica. Dopo una settimana davvero dura e stressante, finalmente, le cose cominceranno a migliorare. Dedicate la giornata all’amore, dato che siete dotati di un carisma e di una sensualità non indifferenti. Anche nel lavoro le cose stanno andando nel verso giusto e presto potrebbero arrivare grandi soddisfazioni.

2 Sagittario. Il fine settimana sarà molto interessante per i nati sotto questo segno. Particolarmente nella giornata odierna sarete dotati di una carica sensuale molto elevata, che vi spingerà a creare situazioni interessanti con il partner. Concedetevi una cena romantica e lasciatevi coccolare. L’inventiva e lo spirito d’iniziativa non vi mancano di certo.

3 Acquario. Oggi 10 maggio l’Oroscopo vi annuncia che sarete particolarmente propensi a godervi la natura e ad evadere dalla vita che state vivendo da due mesi a questa parte. Buona intesa con il partner, specie se siete uniti da una relazione stabile. Per i single, invece, potrebbe esserci un ritorno di fiamma inatteso. Attenzione solamente ai fuochi di paglia.

4 Bilancia. I nati sotto questo segno si troveranno ad affrontare una giornata all’insegna del successo, specie in ambito lavorativo. Per i liberi professionisti ci saranno ancora delle questioni da mettere a punto, mentre per i dipendenti le cose andranno sicuramente meglio. Credete in voi stessi e sfruttate il carisma che sta accompagnando questi giorni.

5 Leone. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un po’ di dubbi e domande. A partire da domenica, però, le vostre condizioni psicofisiche andranno verso un graduale miglioramento. Oggi, in particolar modo, vi sentirete un po’ più leggeri. Dedicatevi alle persone che amate e concedetevi anche un momento di relax per corpo e mente.

6 Capricorno. Nel lavoro stanno cominciando a sbloccarsi alcune situazioni anche se, come abbiamo già detto, la vera novità ci sarà a partire dalla fine del mese. Prestate attenzione a qualche collega che sembrerà volervi mettere i bastoni tra le ruote. Non lasciate che vi mettano i piedi in testa o che qualcuno prenda le decisioni al posto vostro, potreste pentirvi.

Previsioni 10 maggio: Pesci in leggera ripresa

7 Vergine. I rapporti di coppia non stanno andando nel migliore dei modi. Oggi potreste essere tentati dal lasciarvi andare a qualche discussione, ma cercate di resistere. Siete un po’ troppo suscettibili e questo potrebbe portarvi a dire cose che, in realtà, non pensate davvero. Ci potrebbe essere qualcuno che è stanco del vostro essere così ostinatamente neutrali.

8 Toro. Domenica 10 maggio, secondo l’Oroscopo, è una giornata destinata a tirare un po’ le somme, non solo in senso figurato, ma anche pratico. Prestate attenzione alle vostre finanze. Sfruttate questa giornata per riposarvi e ricaricare un po’ le vostre energie. La prossima settimana si prospetta alquanto impegnativa, quindi è il caso di staccare la spina.

9 Gemelli. Oggi potrebbe arrivare qualche provocazione inattesa. Il vostro umore sarà un po’ altalenante e questo non è mai un buon segno per chi è nato sotto questo segno. Non cedete alle provocazioni e lasciate che la bufera passi. La domenica si sa, è il giorno destinato al riposo, anche se la vostra mente sarà attanagliata da mille domande.

10 Cancro. In questa giornata potreste avere qualche discussione in famiglia. Cercate di non essere egoisti e di prendere in considerazione anche l’opinione altrui. State attraversando uno tra i periodi più intensi e stressanti della vostra vita e dovrete avere pazienza. Molto presto il sole tornerà a splendere e a liberarvi dei pesi che adesso vi sembrano macigni.

11 Pesci. La vostra più grande soddisfazione al momento sta nel lavoro. Particolarmente nella giornata odierna potreste ricevere una telefonata importante. Inseguite i vostri sogni e i vostri obiettivi. Le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda l’ambito professionale. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi per la sfera amorosa che vi sta dando un po’ di tormenti.

12 Ariete. Forse è il caso di riposarsi. La domenica si preannuncia all’insegna di un po’ di stress e un po’ di malesseri fisici. Se soffrite di mal di testa, fareste bene a non stancarvi troppo, altrimenti potreste correre il rischio di passare l’intera giornata con questo fastidio. Cercate di non lasciare che i vostri problemi influiscano nel lavoro.