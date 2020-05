Barbara D’Urso ubriaca su Instagram? Il web si scatena: “Neanche con la mascherina, vergognati” (VIDEO)

Come ogni sera, ormai, Barbara D’Urso ha preso come consuetudine il pubblicare video mentre è sola in casa a cucinare, ma ieri la donna sembrava ubriaca. Molti utenti hanno notato alcuni dettagli che hanno immediatamente fatto sorgere una polemica senza fine.

In primo luogo, in molti hanno continuato a sostenere l’ipotesi secondo cui la conduttrice menta di essere sola nella sua abitazione. Inoltre, l’hanno anche accusata di andare in giro senza per ristoranti senza mascherina. Vediamo nel dettaglio perché.

I video esilaranti di Barbara D’Urso

Ieri sera Barbara D’Urso si è mostrata alquanto su di giri su Instagram, al punto che molti utenti l’hanno accusata di essere ubriaca. La donna era intenta a cucinare del pollo mentre in sottofondo c’erano canzoni latine. Nel corso delle clip, Lady Cologno si è fatta accompagnare da un buon bicchiere di vino. Durante la performance culinaria non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare a balletti esilaranti e a smorfie ironiche.

Come spesso capita, gli haters si sono riversati nei commenti ed hanno cominciato a sollevare numerose polemiche. Molti hanno accusato la donna di fingere di essere sola a casa perché le porzioni che prepara sono davvero eccessive. Altri, invece, hanno posto l’accento su alcuni comportamenti potenzialmente sbagliati assunti dalla donna. (Continua dopo il video)

La conduttrice accusata di essere ubriaca

Il 7 maggio, infatti, è stato il compleanno della presentatrice, in quella occasione la donna ha evitato di pubblicare contenuti su Insatgram. Questo ha fatto sorgere il sospetto che avesse preso quella decisione perché era in giro in qualche villa o in qualche ristorante magari anche sprovvista di mascherina. Ovviamente, gli utenti che hanno sollevato questo polverone non hanno accompagnato le loro dichiarazioni con prove esplicite, pertanto, non si sa se questa sia davvero la verità.

Ad ogni modo, ciò su cui molti sono sembrati d’accordo riguarda il fatto che Barbara D’Urso fosse parecchio alticcia durante le clip presenti su Instagram. Pertanto, molteplici utenti le hanno dato della ridicola e della buffona nel mostrarsi in queste condizioni sul web. La protagonista prenderà la parola per chiarire la sua posizione o lascerà correre come sempre?