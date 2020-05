Fabrizio Corona ammette su Instagram: “Sono solo”

Fabrizio Corona ha ammesso suInstagram di essere al momento single. L’ex re dei paparazzi ha messo a tacere qualsiasi ritorno di fiamma nei confronti delle sue storiche ex Nina Moric e Belen Rodriguez. Ricordiamo come quest’ultima sia tornata dallo scorso anno tra le braccia del padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino, dopo un periodo di crisi durato alcuni anni.

Fabrizio Corona: il rapporto con Nina Moric

Fabrizio Corona non è attualmente impegnato. Sicuramente, con Nina Moric è rimasto un rapporto di amicizia ed affetto. Ricordiamo, del resto, come i due siano comunque legati da un figlio, Carlos. Se dopo la fine della loro storia d’amore c’erano state diverse incomprensioni, ora tra i due ex è tornata l’armonia, per la gioia dello stesso Carlos, che ha quasi raggiunto l’età adulta. Un ragazzo che per Fabrizio e Nina rappresenta tutto.

Nina Moric e Luigi Mario Favoloso in tribunale

Come leggiamo da Libero Quotidiano, Nina Moric porterà a breve il suo ex compagno, l’imprenditore Luigi Mario Favoloso, in tribunale. La loro love-story è terminata nel peggiore dei modi: tra insulti, critiche e avvocati. Come dimenticare, inoltre, la “scomparsa” controversa di Luigi che ha fatto molto discutere ad inizio anno? Nina Moric ha presentato una denuncia nei confronti di Favoloso, accusandolo di stalking e violenza.

Mario ha risposto, invece, con una querela per diffamazione nei confronti della ex.

Adesso toccherà alla procura di Milano indagare ulteriormente su una vicenda divenuta drammatica e che ha davvero poco a che fare con il gossip oramai. Nina e Luigi avranno modo di appianare le loro divergenze e riavvicinarsi, in qualche modo?

Corona e la dedica da parte di Nina

Su Instagram, Nina Moric ha recentemente postato diverse foto riguardanti il suo ex marito Fabrizio Corona. Come abbiamo già avuto modo di affermare nei paragrafi precedenti, al momento la showgirl sta passando un periodo buio a causa delle vicende giudiziarie con Luigi Mario Favoloso.

Come leggiamo dal portale DiLei, durante gli scontri televisivi (come ad esempio a Live Non è la D’Urso) Fabrizio è stato sempre accanto alla sua ex moglie, sostenendola psicologicamente. Fabrizio Corona ha definito Nina “la mia famiglia” e ricorda ancora con un filo di nostalgia le sue nozze con la showgirl nel 2001. Un amore pieno di passione conclusosi nel 2007.

L’amore con Belen

Non solo Nina Moric, ricordiamo come Fabrizio Corona abbia avuto un altro grande amore nel corso della sua vita. Stiamo parlando di Belen Rodriguez. Il 46enne non ha mai nascosto di aver amato alla follia la showgirl argentina e di aver cercato di riconquistarla in seguito alla fine della loro relazione, non riuscendoci purtroppo.

Nonostante i due al giorno d’oggi siano ottimi amici, Belen è coinvolta sentimentalmente in una nuova storia con l’ex Stefano De Martino e i due starebbero progettando di dare un fratellino (o una sorellina) al loro piccolo Santiago.