Brian May il chitarrista dei Queen ha un incidente non potrà camminare per un pò

Brian May la quarantena gli ha fatto male, in tutti i sensi

Brian May, il chitarrista dei Queen si è fatto male. L’uomo Infatti si è strappato un muscolo dei glutei rimanendo costretto a letto senza poter stare nemmeno seduto o camminare per qualche giorno. Tutto è accaduto durante una seduta di giardinaggio, nonostante il cantante abbia fatto parecchia attenzione.

A quanto pare non è stata troppa, è riuscito a farsi male in modo alquanto banale, direttamente in casa sua. Ciò che stranisce i suoi follower è che il cantante non si fosse nemmeno addentrato in chissà quale esperienza pericolosa, semplicemente del giardinaggio.

Brian May, Il dolore è insopportabile, anche se è sottovalutato

Brian May ha così raccontato l’avvenimento ai follower sui social direttamente dall’ospedale, si è mostrato con una mascherina. Ha voluto informare di stare bene nonostante il dottore, che qualunque cosa sia, tutto passerà in fretta, Non è niente di grave o serio in quanto quando lo strappo passerà, potrà ritornare ad impegnarsi nelle stesse attività di prima insomma Per quanto possa sembrare difficile lontano al momento tutto si risolverà.

Ciò che lo fa stare male più che altro è proprio il dolore fisico che sembrerebbe essere insopportabile. Molti lo sottovalutano, lui però sa che sta davvero soffrendo perché si tratta di un dolore che non dà tregua. gli fa male continuamente nonostante stia prendendo delle medicine, che dovrebbero permettergli di stare un po’ meglio, ma così non è.

Il cantante tornerà a fare concerti prima possibile

Ovviamente chiunque è preoccupato per la sua salute, ma non soltanto, molti hanno paura di dover rinunciare a vederlo salire sul palcoscenico. Il cantante però tranquillizza tutti dicendo che non ha alcuna intenzione di mettere in pausa la sua carriera per un incidente nel genere. Bisognerà soltanto aspettare, ciò che gli serve in questo momento è un periodo di pausa. Basterà staccare da tutto ciò che è la sua vita, per rilassarsi e ritornare più forte e più in forma di prima, dando il massimo di se stesso durante i concerti.

Tra l’altro, in questo momento anche se riuscisse a riprendersi in tempi record, non potrebbe comunque partecipare o organizzare concerti, quindi ciò che di positivo c’è è che può prendersi un po’ di tempo per sé stesso, per curarsi, senza avere alcuna fretta. In queste occasioni ci si rende conto di chi ci vuole realmente bene. Lui ha avuto modo di capire che i suoi follower a lui ci tengono davvero. Tutti lo hanno tranquillizzato affermando che non lo lasceranno mai da solo, che gli staranno sempre accanto, come hanno fatto nei momenti di gioia.