Paola Perego confessa “ho fatto atti di autolesionismo”

Paola Perego, per lei un reale dramma che ha dovuto combattere

Paola Perego è sempre stata una protagonista del mondo della TV, apparsa però come una donna forte ed energica e a volte anche un po’ superficiale. Se non altro non ha mai dimostrato di essere invece una persona sensibile, delicata, debole e tanto emotiva.

Tanto che nella vita di tutti i giorni Paola è una vera e propria guerriera che combatte ormai da più di 50 anni contro il mostro chiamato ansia che le causa continui attacchi di panico.

Così soltanto adesso ha scelto di raccontare parte della sua difficile vita e spiegare cosa voglia dire vivere ogni giorno con l’ansia che trasforma, modifica qualunque cosa. Negli anni ha imparato a conviverci, ma qualche anno fa il panico le ha fatto fare qualcosa che mai avrebbe potuto immaginare. Ha provato a fare atti di autolesionismo, spezzandosi un braccio. O quantomeno cercando di farlo. Per fortuna non è riuscita.

Paola Perego, la battaglia contro il panico e dura, quasi impossibile

Paola Perego ha raccontato che sempre cercato di combattere le sue paure, spesso però non c’è riuscita, perché ciò che l’ha tirata giù è sempre stato il fatto di essere consapevole di dover lottare contro un mostro che nella realtà non si vede. Un mostro invisibile che pur non essendo presente, riesce a fare molti più danni di quello che si pensa. Chi non soffre d’ansia non può capire cosa può voler dire conviverci giornalmente, giorno e notte.

La mente può fare brutti scherzi, ci può condurre a fare azioni che mai si immaginerebbe di poter fare. Un episodio che lei difficilmente dimenticherà è quello che la vede il salotto, pronta a sbattere il braccio contro il muro per poterlo rompere. Ma perché? Secondo quanto ha raccontato la diretta interessata, non è mai riuscita ad accettare il fatto di dover soffrire, di stare male senza avere realmente una parte del suo corpo sofferente. Così in quell’episodio cercò di ottenerla in modo da poter dire cosa potesse farla stare male.

Ci vuole forza e coraggio per cambiare le cose, un invito a non mollare

La conduttrice capì in quell’occasione che non è facile spezzarsi un braccio da soli. Riuscì Infatti a procurarsi soltanto una piccola contusione. Ciò che rende il panico tanto forte, è proprio il pensiero di poterlo sottovalutare, di non ritenerlo un vero e proprio problema da affrontare.

Ecco perché la maggior parte delle persone ne soffre, ma non riesce nemmeno a parlarne perché sa di non poter essere capita, di non poter condividere la sofferenza con qualcuno senza essere giudicato.