Pago si sfoga su Instagram: “Con Serena è cambiato qualcosa”, poi il brutto imprevisto (FOTO)

In questi giorni, Pago si sta molto dedicando ai fan di Instagram facendo dirette e IG Stories volte a tenersi in contatto con i suoi sostenitori. Ieri sera, ad esempio, ha fatto una diretta nella quale ha chiarito alcuni aspetti della sua vita ed ha risposto a delle interessanti domande.

Al centro dell’attenzione c’è stata l’uscita del suo nuovo singolo che, purtroppo, ha avuto uno spiacevole imprevisto. Ovviamente, però, è stato dato molto spazio anche ad alcune considerazioni inerenti il suo rapporto con Serena Enardu.

Pago racconta ai fan di Instagram l’imprevisto avuto

Durante la diretta su Insatgram, Pago ha parlato dell’imprevisto avuto in relazione all’uscita del nuovo singolo. Il brano sarebbe dovuto essere disponibile in questi giorni su Spotify ma, purtroppo, si è verificato un problema tecnico molto importante che ha impedito all’avvenimento di verificarsi. Il cantante, quindi, ha avuto un piccolo sfogo durante il quale ha ribadito di essere alquanto deluso perché sembra che nella vita debba sempre faticare più degli altri per raggiungere gli obiettivi.

Ad ogni modo, la buona notizia è che il lancio è stato solamente rimandato, pertanto, i fan dovranno pazientare ancora un altro po’ prima di poter ascoltare la canzone. Dopo aver affrontato questo tema, l’artista è passato alla sua vita sentimentale. Un utente, in particolare, gli ha chiesto di spiegare cosa sia cambiato nel suo rapporto con Serena dopo tutto ciò che hanno vissuto.

Cosa è cambiato nel rapporto con Serena

Ebbene, Pago ha colto la palla al balzo per fare aprirsi con i fan di Instagram. Il protagonista ha detto che sono cambiate molte cose. Il loro rapporto, adesso, ha raggiunto una maturità tale da affrontare ogni situazione con un approccio differente. In particolar modo, se c’è qualcosa che non va, non si tengono più tutto dentro, ma palesano il problema e lo affrontano.

L’inferno passato nei mesi trascorsi è servito loro a comprendere quanto si amino davvero e cosa mancava nel loro rapporto per essere perfetto. La convivenza di queste settimane, inoltre, sta contribuendo a far nascere in loro delle certezze che credevano di aver perso. Infine, Pago ha anche spiegato di sentirsi particolarmente emozionato quando la sua compagna piange ascoltando i suoi brani.