Alessia Marcuzzi, tanti progetti ma c’è n’è uno in particolare “skin-care” (FOTO)

Alessia Marcuzzi senza fondotinta, più bella che mai

Alessia Marcuzzi ha approfittato di questo brutto periodo trascorso in casa per mettere a punto la sua linea skin care. Si tratta di una linea di trucchi che ha ideato e realizzato nel corso degli ultimi anni. Ne aveva già parlato quando all’inizio c’era un progetto in corso non ancora definito.

Adesso che è stato portato a termine se ne può parlare ed è proprio lei, diretta interessata a farlo spiegando tutto al dettaglio. Si parte dall’utilizzo, fino ai risultati che si possono ottenere proprio come lei è riuscita a fare.

Erano in tanti ad aspettare l’uscita di questo video tutorial, cosi come anche le notizie, le spiegazioni e le informazioni sull’acquisto. Per farlo la conduttrice Si è mostrata totalmente senza trucco, come sta facendo ormai sin dall’inizio della quarantena. È stata Infatti proprio lei a lanciare una sfida invitando tutte le donne a mostrarsi completamente senza trucco per vederle al naturale. Parecchie hanno accettato e condiviso sul suo Instagram ma è stata lei a stupire perché nonostante l’età e nonostante le rughe siano presenti ormai da tanto sul suo viso, è apparsa magnifica. (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi fiera della sua pelle

Alessia Marcuzzi, in questo periodo non sta sentendo la necessità di truccarsi, anche se deve uscire a fare la spesa, preferisce mettere un filo di matita, un po’ di mascara e qualche traccia di rossetto, non eccessiva. Nonostante ciò ama la sua linea e per questo ogni tanto prova i prodotti che sono in totale quattro.

Tutti studiati per rendere al massimo e fare delle donne un capolavoro. Lei ci tiene ad apparire bella, al massimo del suo splendore e si nota. Tutta la sua linea é composta da elementi naturali, totalmente nuovi, che non comportano complicazioni, problemi alla pelle, questo è ciò che conta.

La macchia mediterranea una soluzione rapida per eliminare le rughe del volto

Tra gli ingredienti che ha utilizzato troviamo la macchia mediterranea. Lei ha sempre avuto piccole rughette, ma è bastata qualche settimana di tonico, mediante detergente, tonico, siero e crema per iniziare a vedere i grandiosi risultati.

Pori dilatati, pelle morbida, setosa, liscia, come quella dei bambini, non si potrebbe volere di più. Ancora più bello è immaginare di poter uscire senza dover passare il fondotinta, un filo di matita e un po’ di rossetto qualora lo si voglia mettere nonostante la schedina ed il gioco è fatto. Una vita meno complicata e sicuramente grandi soddisfazioni guardandosi allo specchio.