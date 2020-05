Andrea Iannone linciato per il suo brutto gesto che fa in mezzo alla strada (FOTO)

E’ bufera su Andrea Iannone, il pilota butta i guanti in lattice per strada, il suo gesto ha scatenato polemiche, scopriamo cosa è successo

Andrea Iannone, il pilota di motociclismo ha fatto un gesto che non è piaciuto a nessuno. E’ stato infatti ripreso dai paparazzi del settimanale Nuovo mentre era a Milano. Soprattutto è stato beccato mentre ha fatto qualcosa che in tempi di coronavirus non avrebbe dovuto fare. Con l’inizio della Fase 2 il pilota ha lasciato la sua casa di Lugano per raggiungere Milano e dedicarsi allo shopping.

I suoi movimenti però sono stati immortalati dai fotografi che lo hanno ripreso dapprima mentre ha parcheggiato il suv in un parcheggio per invalidi. Una volta sceso dalla macchina il pilota ha indossato la mascherina e i guanti in lattice ed è entrato in un supermercato per fare acquisti. La polemica è scattata però quando è stato sorpreso a fare qualcosa che non doveva fare.

Andrea Iannone ha compiuto un gesto non apprezzabile

Come si evince dalle foto scattate dal settimanale il pilota, dopo aver finito di fare acquisti, ha gettato per strada i guanti che indossava. Proprio così, Iannone è stato beccato mentre si è tolto i guanti in lattice e li ha buttati per terra.

Anche se la cosa stupisce ci sono gli scatti a testimoniarlo e il settimanale Nuovo il ha pubblicati per dimostrare che è la verità. Il gesto di Andrea Iannone non è certo da apprezzare, e molti sono increduli che possa averlo fatto davvero. Magari si è trattato di una disattenzione, però questo non ha impedito che su di lui si scatenassero le e polemiche. (Continua dopo la foto)

Iannone si sta riprendendo da un periodo complicato

Sui social sono arrivati infatti tantissimi commenti che hanno condannato il gesto di Iannone. Gettare i guanti e la mascherina per strada sta forse diventando una tendenza? Certo che no, e il gesto del pilota è assolutamente da condannare. Tutti coloro che lo fanno compiono qualcosa di sbagliato nei confronti degli altri. Il pilota tuttavia non ha ancora replicato e si attende una risposta sui social.

Iannone è reduce dalla fine della storia con Giulia De Lellis, ma non si è perso d’animo. Accanto a lui c’è al momento Cristina Buccino, che pare abbia trascorso insieme ad Andrea alcuni giorni della quarantena. Il pilota ha fatto sapere da poco di aver attraversato un periodo complicato ma che comunque si sta riprendendo.