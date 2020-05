Ilaria Galassi ex protagonista di “Non è la R ai” è tornata a parlare di un argomento molto delicato “Pietro Tarricone”

Torna a parlare di Pietro Taricone Ilaria Galassi, ex protagonista di “Non è la R ai” e anche ex fidanzata del gieffino scomparso molto tempo fa

Si torna a parlare di Pietro Taricone e lo fa Ilaria Galassi, ex protagonista di ‘Non è la Rai’. La donna ha fatto alcune considerazioni Pietro Taricone, scomparso prematuramente diversi anni fa. Ilaria oggi ha 44 anni, ha due bambini e vive a Roma. La donna ha una storia con l’hairstylist Daniele e lavora con lui nel salone di acconciatura.

La Galassi non è in tv da molto tempo e nell’intervista concessa a ‘Fanpage.it’ ha rivelato di non aver fatto strada in tv per colpa del destino. Nell’intervista ha anche parlato dell’amore adolescenziale che la legava a Taricone e di come si sentiva mentre faceva parte del programma di Boncompagni. Ilaria ha confessato che all’epoca si sentiva una star, ma che quando tornava a casa tornava ad essere una adolescente qualunque.

Ilaria Galassi parla della sua storia con Taricone

Nell’intervista Ilaria ha anche confessato che nel programma non mancavano le rivalità fra le ragazze, ma lei aveva trovato delle vere amiche. Ancora oggi si sente con alcune di loro, come Antonella Mosetti, ma ha anche aggiunto che la rivalità che c’era fra loro era anche divertente. Nel 1996 Ilaria sarebbe poteva diventare velina di ‘Striscia la Notizia’, ma purtroppo ebbe un incidente che la costrinse a ritirarsi dalle scene.

Un uomo ubriaco non la vide e la investì, prendendole la gamba destra e rompendole la tibia. Per un mese è stata con il peso messo ai talloni, poi ha ripreso a camminare ma c’è voluto tempo. La Galassi ha poi raccontato il suo incontro con Pietro Taricone prima del ’91. Lei e Pietro si incontravano al parco ed erano i più belli della loro comitiva.

La Galassi vorrebbe fare il Grande Fratello Vip

Ilaria ha ricordato con affetto Taricone e di come era matto ma sempre allegro e vivace. La loro storia è andata avanti per un anno e quando è morto l’ha presa male. La Galassi ha sofferto per la scomparsa di Pietro e ha affrontato un periodo bruttissimo.

l discorso si è poi spostato sulla situazione lavorativa che sta vivendo in questo momento, ovviamente visto che l’attività è stata chiusa. A causa dell’emergenza sanitaria Ilaria e il compagno hanno dovuto chiudere il salone che avevano aperto da sei anni. Però alla fine dell’intervista la Galassi ha confessato che sogna di fare il Grande Fratello Vip. Chissà, magari potrebbe realizzare il suo sogno.