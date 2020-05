Meghan Markle con una scusa ricontatta l’ex fidanzato. La reazione di Harry

Meghan ricontatta l’ex fidanzato Luis Segura che fa l’agente immobiliare, i duchi di Sussex vogliono comprare una proprietà a Pasadena, scopriamo come l’ha presa Harry

Continua a sorprendere Meghan Markle, che torna a far parlare per un gesto apparentemente strano. La moglie del principe Harry ha infatti contattato on l’ex fidanzato di Los Angeles con una scusa. Diciamo che non si tratta proprio di un pretesto, perché Luis Segura di professione fa l’agente immobiliare e pare che Meghan e Harry devono comprare casa.

Molti hanno invece preso la notizia come una scusa da parte di Meghan di mettere movimento nella sua vita privata. Segura è stato il suo primo amore del liceo e il 41enne, divenuto un famoso agente immobiliare a Los Angeles, potrà esserle di grande aiuto. Infatti, pare che l’ex fidanzatino si occupa della vendita di proprietà lussuose a Pasadena. Si tratta di un elegante sobborgo di Los Angeles dove hanno messo gli occhi i duchi di Sussex.

Meghan Markle ha contattato Luis per comprare casa a Los Angeles

La coppia si è trasferita infatti in California e Pasadena è la zona in cui si trovano istituzioni culturali e scientifiche di notevole importanza. Inoltre, in questo elegante sobborgo vi sono anche molte scuole private prestigiose adatte per mandarvi Archie.

Una fonte ha rivelato ai tabloid inglesi che Luis conosce alla perfezione quel mercato e nei confronti di Meghan ha mantenuto un forte senso di lealtà. Per questo non parla alla stampa di lei e del rapporto che avevano quando erano fidanzati al liceo. La Markle ha dunque contattato Luis per trovare la casa giusta per lei, Harry ed Archie, anche se il marito sicuramente non è stato felice.

La Markle fa ingelosire il marito

Il settimanale Oggi ha rivelato che probabilmente il marito non è proprio felice della decisione di chiamare Segura per seguire l’investimento immobiliare. Meghan Markle e Luis erano molto invidiati ai tempi del liceo e lo dimostrano alcune foto che sono state pubblicate tempo fa.

I due erano molto innamorati, anzi era soprattutto Luis ad essere molto innamorato di lei. Con lui Meghan è stata molto affettuosa e andava in giro con la sua famiglia divertendosi. Il ricordo che tutti hanno di Meghan e Luis sono positivi, ma di certo Harry non farà salti di gioia. Per fortuna Segura è felicemente sposato, ha due figli e la moglie sembra proprio molto somigliante a Meghan. Coincidenza? Vedremo!