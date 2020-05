Compleanno particolare per Justine Mattera, sotto il vestito niente: e tutto traspare… [FOTO]

Justine Mattera ricorda l’ex marito Paolo Limiti

Nelle ultime ore Justine Mattera ha voluto ricordare il suo ex marito Paolo Limiti. Il noto conduttore Rai che รจ venuto a mancare diversi anni fa lo scorso 8 maggio avrebbe compiuto 80 anni. Per l’occasione la soubrette americana ha condiviso uno scatto su Instagram mostrando l’artista e lei quando nel nostro Paese muoveva i primi passi come sosia di Marilyn Monroe.

A corredo della foto la donna ha scritto la seguente didascalia: “Non potrei mai amarti come meriteresti essere amata, ma posso farti diventare famosa”. La Mattera ha scritto anche che era una magra consolazione ma lei pensava di cambiargli l’idea. Nel frattempo, la sua promessa l’ha mantenuta. (Continua dopo il post)

Compleanno sensuale per la 49enne americana

Il giorno precedente, invece, ovvero il 7 maggio 2020, ha compiuto gli anni Justine Mattera. In occasione del suo 49esimo compleanno la soubrette statunitense ha voluto fare un regalo a tutti i suoi follower. Attraverso il suo profilo Instagram, seguito da oltre 400 mila seguaci, la donna ha postato uno scatto in versione bianco e nero che la mostra in una posa sensuale.

Nello specifico, l’ex moglie di Paolo Limiti appare appoggiata ad un muro con un vestitino molto sensuale e soprattutto trasparente. La maglia lascia intravedere l’assenza di reggiseno e di conseguenza รจ ben visibile il suo dรฉcolletรฉ prosperoso. Un contenuto che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e in particolare centinaia di auguri per il suo compleanno. (Continua dopo il post)

Justine Mattera ospite a Pomeriggio Cinque

Come accennato prima, lo scorso 8 maggio il compianto Paolo Limiti avrebbe compiuto 80 anni. A ricordarlo รจ stata l’ex moglie Justine Mattera che, ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso ha svelato alcuni aneddoti sul noto conduttore.

Ricordando il loro primo incontro, la 49enne direttamente da casa sua ha detto: “Quando mi ha visto la prima volta mi ha detto ‘sei identica a Marilyn Monroe, basta cambiare un po’ le sopracciglia e sei identica, fallo e sarai tu la mia valletta’. Io restai stupita da queste sue parole e mi ricordo che gli chiesi ‘e il provino dove lo devo fare? a casa tua?”.