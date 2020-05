Avete mai visto l’ex fidanzata di Pietro Taricone? Era una delle ragazze di ‘Non è la Rai’ [FOTO]

La morte di Pietro Taricone

E’ trascorso un decennio da quando Pietro Taricone perse la vita a causa di un terribile incidente con il parapendio. Il ragazzo aveva trovato la popolarità grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. In quell’occasione, dentro la casa di Cinecittà ebbe un breve flirt con la vincitrice Cristina Plevani.

Successivamente iniziò la sua carriera come attore recitando in fiction e film di successo. Prima di convivere con Kasia Smutniak, da cui ha avuto una figlia, l’ex gieffino era fidanzato con un ex volto di Non è la Rai.

Ilaria Galassi parla della sua carriere sfortunata

Stiamo parlando di Ilaria Galassi, che per anni è stata una delle ragazze di Non è la Rai, il programma cult Mediaset degli Anni Novanta. In una recente intervista a Fanpage, la soubrette è tornata a parlare della sua vita privata e anche degli amori. Lei e Pietro Taricone formavano una coppia ancora prima che diventassero popolari sul piccolo schermo.

Oggi è una 44enne, madre di due bambini e vive nella Capitale con un parrucchiere che si chiama Daniele. Durante la sua chiacchierata col giornalista, la donna ha reso noto il suo grande desiderio, ovvero quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Poi ha ammesso che il destino è stato un po’ vigliacco nei suoi confronti, tanto che le ha ostacolato la sua professione sul piccolo schermo. (Continua dopo la foto)

Ilaria Galassi ricorda Pietro Taricone

Intervistato da Fanpage, Ilaria Galassi ha confidato che doveva essere una velina di Striscia la Notizia, ma per colpa di un uomo che l’ha investita è sfumato tutto. Poi parlando del suo ex Pietro Taricone, ha ammesso di aver sofferto tantissimo per la sua morte. “Eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco, in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco.Eravamo quelli più belli della comitiva”, ha confessato l’ex volto di Non è la Rai.

Quest’ultima, inoltre, ha detto che ci sono stati dei baci innocenti ed essendo entrambi giovani si facevamo anche i dispetti. “Pietro era gioioso, matto, vivace come me. La storia è durata per un anno. La sua morte l’ho vissuta molto male. Non trovo parole per dire altro. Per me è stata una cosa bruttissima”, ha concluso la 44enne.