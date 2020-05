Patty Pravo, Riccardo Fogli lasciò la moglie per lei, il retroscena: “Piuttosto che rinunciare a lei…”

Riccardo Fogli e il matrimonio finito con Viola Valentino

Per chi non lo sapesse, nel lontano 1973 Riccardo Fogli, componente dei Pooh, lasciò la moglie Viola Valentino e la sua famiglia per stare insieme alla collega Patty Pravo. Dopo qualche anno al noto cantante gli è stato chiesto se avrebbe fatto tutto quanto, la risposta dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stata secca, ovvero si. Il matrimonio tra Riccardo e Viola non è stato tutto rosa e fiori, infatti stando alle parole dell’artista tra loro si sono insediate diverse donne.

Il flirt più clamoroso lo ha avuto con l’interprete di ‘E dimmi che non vuoi morire’. Addirittura lasciò la consorte ma neanche la band che lo aveva portato al successo. “Ero innamorato di Patty Pravo e volevo poterle dedicare più tempo. Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Patty Pravo“, ha sempre confessato il professionista nelle varie interviste.

Il flirt con Patty Pravo

Agli inizi degli Anni Settanta Riccardo Fogli sollevò un vero e proprio scandalo per aver lasciato la moglie Viola Valentino e stare con Patty Pravo. In pratica si trattò di un flirt clandestino tra uno dei componenti dei Pooh, band in voga quel momento e una giovane cantante. “Piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista”, aveva confidato all’ora il professionista convinto del suo sentimento per la collega.

L’ex naufrago, inoltre, diceva che aveva dei malesseri continui e stava male fisicamente. “Tuttavia io mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori cui ero legatissimo”, affermava Fogli.

La scelta e la ragione della separazione

In una intervista realizzata anni fa, Riccardo Fogli svelò dei retroscena sulla sua storia con Patty Pravo. In pratica il suo produttore lo mise davanti ad un bivio: rimanere nei Pooh oppure scegliere la donna della sua vita.

“Fu un errore: per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh”, confidava il cantante. Dopo anni anche la Pravo tornò sull’argomento svelando le ragioni della loro separazione: “Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora”.