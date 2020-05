Uomini e Donne, Daniele Schiavon fa infuriare il web con un gesto

Daniele fa infuriare il web

Da tre settimane i telespettatori possono seguire le vicende sentimentali dei partecipanti di Uomini e Donne. Questi hanno deciso di mettersi in gioco per trovare l’anima gemella. Sossio Aruta, dopo 5 anni vissuti davanti ai riflettori, ha conosciuto Ursula Bennardo. I due non solo attualmente convivono, ma sono diventati genitori della piccola Bianca.

Nella puntata di venerdì 8 maggio il pubblico di Maria De Filippi ha assistito alla romantica proposta di matrimonio di Sossio. A breve, quindi, la coppia convolerà a nozze. Ciò dimostra che può nascere l’amore anche in contesto televisivo. Purtroppo non sempre le relazioni nate nello studio hanno un lieto fine. Giulia Quattrociocche, per esempio, si è lasciata con Daniele Schiavon, il quale nelle ultime ore ha scatenato gli utenti social con un gesto.

La scelta inaspettata

Daniele fa infuriare il web per una sua decisione. In pratica ha riferito ai suoi follower di essersi iscritto ad un’agenzia per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ai tempi del trono ha sempre dichiarato di voler solo conquistare il cuore di Giulia. Non aveva altri interessi, in quanto accusava gli altri di ambire alla visibilità.

Probabilmente avrà cambiato idea a riguardo, fatto sta che molti si sono ricreduti sul suo conto. Non sarebbe il primo ad aver colto l’occasione per questioni legati al business. Nonostante tutto Daniele può contare sui suoi sostenitori, i quali non gli puntano il dito contro. Ha provato a vivere la relazione con Giulia, però entrambi hanno riconosciuto le enormi differenze caratteriali.

Come se non bastasse sono orgogliosi al punto tale da non compiere il primo passo per chiedere scusa. Ragion per cui non si sono più dati una seconda possibilità. Qualche mese fa si vociferava che la tronista si fosse riavvicinata ad Alessandro Basciano, il corteggiatore che non ha scelto per Daniele. Non sono mai arrivate né le conferme né le smentite dai diretti interessati.

‘Io per fortuna sono rimasto uguale’

Quando ha annunciato la fine della sua storia, Daniele ha anche spiegato i motivi. Oltre all’eccessivo orgoglio, la causa è stata anche Instagram. Giulia si è iscritta subito dopo UeD e non è riuscita a ignorare i pettegolezzi che circolavano sul conto del giovane. Si diceva che l’avesse tradita e che era noto per il suo essere donnaiolo. Anche se Daniele ha smentito tutto, non sono riusciti più a fidarsi l’uno dell’altra.