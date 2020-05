Nuovo scontro social tra Elena Morali e Nina Moric, ecco il motivo

Nuovo scontro social

Nelle ultime ore sul web non si sta parlando d’altro. Sono al centro del gossip Elena Morali e Nina Moric per delle rivelazioni fatte da quest’ultima nel salotto di Barbara D’Urso. In pratica ha riferito di aver ricevuto una chiamata dall’attuale compagna dell’ex Luigi Favoloso che ha registrato.

Nella telefonata Elena le ha confessato di essere ricattata dal ragazzo con dei filmati un po’ spinti. Se dovesse fare un qualcosa tale da aggravare la sua situazione, potrebbe renderli pubblici. La maggior parte degli italiani non crede alle parole della Moric, poiché sta dimostrando di non avere lucidità mentale. Nel frattempo Elena le ha lanciato una frecciatina sui social puntando sull’estetica, il suo tallone d’Achille.

‘Non pubblicare foto di 20 anni fa. E’ meglio se ricorri ancora alla chirurgia’

Nuovo scontro social tra Elena e Nina è l’argomento di pettegolezzo del momento. Non perdono mai occasione di punzecchiarsi a vicenda, neanche quando non si trovano davanti ai riflettori. Stavolta a fare il primo passo è stata Elena, la quale ha condiviso una Instagram Story in cui parla della modella.

Ha fatto notare che sul suo profilo ci sono foto di tanti anni fa, quando la sua bellezza era ancora naturale. Secondo l’ex del comico Scintilla dovrebbe smetterla perché dimostra di non accettare lo scorrere del tempo. Se non mostra degli scatti attuali è per via di qualche ruga di troppo che potrebbe eliminare con il bisturi.

Subito dopo ha ironizzato dicendo che già ne ha fatto ampio uso, quindi ora non può più valutare questa opzione. Nina ha replicato all’istante in inglese, ma molti sono riusciti a tradurre in tempo per coglierne il senso. Non ha usato termini inappropriati, ma si è notato un velo di sarcasmo e disapprovazione. Per quanto riguarda la questione dei filmati, non si è fatto alcun tipo di cenno.

Lo sfogo dell’ex amante

Elena sta come far parlare di sé. Oltre allo scontro con Nina, sta facendo i conti con le critiche del web in seguito a degli scatti sexy e provocanti. Inoltre il suo ex amante l’ha screditata a Live- Non è la D’Urso. Ha detto di essere stato 1 anno con lei per poi essere stato lasciato senza neanche un messaggio. Di certo non era nella posizione di parlare, però nessuno meriterebbe un simile trattamento.