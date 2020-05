Lo sfogo di Alessandro Graziani: ‘A me non piace nascondermi’

Lo sfogo di Alessandro

Nello studio di Uomini e Donne sono presenti sia i partecipanti del Trono over che del classico. Nelle puntate andate in onda questa settimana, gli italiani hanno assistito al corteggiamento di Nicola Vivarelli a Gemma Galgani e all’addio di Pamela Barletta ed Enzo Capo.

Inoltre Sossio Aruta ha chiesto a Ursula Bennardo di diventare sua moglie e, infine, Giovanna Abate ha incontrato l’Alchimista. Il ragazzo ha precisato che non vuole svelare la sua identità perché vorrebbe creare un legame più mentale che fisico. Molti credono che si tratti Alessandro Graziani, attuale corteggiatore della tronista. Per questo motivo è intervenuto con una secca risposta.

‘Non uso questi mezzucci’

Lo sfogo di Alessandro c’è stato dopo una valanga di commenti pubblici e messaggi privati sul suo profilo Instagram. Stufo di essere associato al personaggio che si sta spacciando per l’Alchimista, ha deciso di eliminare i dubbi degli utenti social. Ha detto che gli piace affrontare la vita senza nascondersi dietro una maschera.

E’ a favore della chiarezza, in quanto tende per indole ad avere un confronto ad armi pari. In effetti il pretendente di Giovanna sta giocando molto sul mistero, però a un certo punto dovrebbe mostrare il suo volto. Probabilmente teme la reazione della tronista o la conosce, dunque non vuole che ne risulti influenzata.

Una volta eliminato Alessandro fra le varie alternative, i fan di UeD si stanno focalizzando su Antonio Moriconi e Manuel Graziani. Il primo ha corteggiato Teresa Langella mentre il secondo è stato scelto da Giulia Cavaglia. Spunta anche il nome di Alessio Campioli, ovvero il giovane che ha avuto una breve relazione con Angela Nasti.

Secondo le anticipazioni a breve il pubblico di Maria De Filippi scoprirà chi si nasconde dietro alla maschera. In compenso la faccenda sta riscuotendo un enorme successo, dato che l’enigma sta aumentando gli ascolti.

Alessandro tornerà a UeD?

Giovanna ha avuto l’ennesimo scontro con Sammy Hassan, il quale vedremo nelle prossime puntate. Ha dichiarato che sarebbe tornato per cercare di trovare un compromesso. Per quanto riguarda Alessandro, invece, non si ancora nulla a riguardo.

Qualche settimana fa ha confessato di non tollerare l’atteggiamento di lei. Se ha voluto conoscere altre persone, evidentemente non ha trovato né in lui né in Sammy quello che cerca. Dopo lo sfogo di Alessandro ci sarà un colpo di scena?