L’Alchimista di Uomini e Donne è Davide Basolo (Foto)

Ciò che è nato per Giovanna Abate durante il nuovo format di Uomini e Donne ha proprio del paradossale. Una vera e propria follia portata nella sua vita da uno dei corteggiatori via chat, l’Alchimista. Dopo aver chattato per una decina di giorni è arrivato il momento di incontrarsi in studio grazie alla messa in onda, con le dovute precauzioni, delle puntate in studio.

L’Alchimista, però, ha stupito tutti presentandosi con una maschera che gli copre il volto. Finora il ragazzo non ha mai tolto la maschera facendo crescere l’attenzione su di lui. Giovanna, infatti, sembra davvero molto presa dal suo “Alchi” ed anche fuori dagli studi impazzano le possibili identità del ragazzo. Nelle ultime ore, però, è emersa una novità.

L’Alchimista, perché si nasconde

Una delle prime domande che sorgono spontanee guardando Uomini e Donne e l’Alchimista è proprio il motivo che lo spinge ad indossare costantemente una maschera che gli copre completamente il volto. A spiegarlo è stato lui stesso in puntata chiarendo come l’intento principale sia quello di attirare l’attenzione di Giovanna per il suo essere interiore e non solo per il suo aspetto fisico.

Una conoscenza, quindi, che si desidera quanto più profonda possibile dal momento che normalmente avviene l’opposto durante una frequentazione. Percorso che piace molto a Giovanna che si dimostra molto presa, e non solo dalla situazione. Nell’ultima puntata, poi, l’Alchimista non ha indossato il berretto e ha lasciato intravedere i capelli. Una bella chioma nera, pettinata all’indietro, che la stessa Maria De Filippi ha confermato prevedere un lungo ciuffo.

Davide Basolo, c’è lui dietro la maschera

Se l’identità dell’Alchimista non è ancora nota, le gare per cercare di appioppargli un’identità non finiscono mai. Le supposizioni sono state le più svariate, i nomi altrettanti. Eppure, ancora, non esiste alcuna conferma. Nelle scorse ore pare trapelata un’identità che, stavolta, potrebbe davvero corrispondere al vero. Potrebbe essere Davide il vero nome del ragazzo che si nasconde dietro la maschera, nel dettaglio Davide Basolo.

L’Alchimista, dunque, potrebbe essere proprio lui. Quest’indiscrezione ha trovato una conferma importante nell’x fidanzata del ragazzo. Elena Benedini, questo è il suo nome, ha confermato che Davide è il corteggiatore segreto di Giovanna Abate. Ulteriori conferme sono date dai tatuaggi del ragazzo. Si tratta di una bilancia (suo segno zodiacale) e di una corona con la scritta “Carpe Diem”. Entrambi sarebbero stati intravisti durante le esterne con la bella Giovanna.