Novità dalla saga di Twilight: Jacob e Renesme di nuovo insieme

Jacob e Renesme

Sono passati circa 8 anni dalla fine della saga di Twilight, ma per fortuna i fan del genere su vampiri e licantropi tornerà a far sognare. La storia ha avuto come protagonisti principali Bella (K. Stewart) ed Edward (R. Pattinson), due giovani che si sono giurati eterno amore. Lei è una comune liceale mentre lui è un vampiro centenario che ha il dono di leggere la mente.

Non riesce a entrare nella mente di Bella e ciò lo intriga al punto tale da innamorarsi. Dopo tante peripezie si sposano, ma lei è ancora umana quando porta in grembo la figlia Renesme . Muore durante il parto, ma Edward le inietta il suo sangue, dunque diventa anche lei un vampiro. La famiglia Callen viene risparmiata dai Volturi, così vissero felici e contenti. Il nuovo film Renesme (M. Foy) e Jacob (S. Lautner) avranno un ruolo di grande rilevanza per una serie di motivi.

Novità del sesto film

Jacob e Renesme saranno i degni sostituti di Bella ed Edward. L’autrice Stephenie Meyer aveva palesato il desiderio di abbandonare la saga di Twlight, ma sembra che abbia cambiato idea. Il merito potrebbe essere dei fan che da anni si sono chiesti come sarebbe potuta andare la storia d’amore tra il licantropo e la giovane.

La Meyer avrà preso spunto dalle loro esternazioni al punto tale da riprendere carta e penna. Secondo fonti attendibili è sicuro che il nuovo romanzo uscirà ad agosto. Si tratta di Midnight Sun, che analizzerà la vicenda dal punto di vista di Edward. Ovviamente racconterà anche della relazione della figlia.

L’attore Taylor Lautner ha ammesso di essere entusiasta, poiché non ha avuto la stessa fortuna dei colleghi. Gli attori di Bella ed Edward non ne hanno voluto sapere, dal momento che sono stati fidanzati nella vita per poi lasciarsi in mal modo. La separazione è avvenuta a causa di un tradimento di lei con il regista del film Biancaneve e il cacciatore.

Il sogno di tutti: Hollywood

Come sempre il cast sarà impeccabile, anche perché potremo rivedere delle vecchie conoscenze. Stavolta sarà la volta buona per alcuni di loro per emergere e sfondare nel cinema di Hollywood. K. Stewart e R. Pattinson sono molto richiesti per l’indiscusso talento. La ragazza, per esempio, prima dell’arrivo della pandemia ha riscosso un enorme successo con il film Underwater.