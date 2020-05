Una Vita, spoiler spagnoli: Genoveva vuole uccidere l’amante di Felipe

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Genoveva non perdonerà l’infedeltà di Felipe, nonostante in un primo momento finga di lasciarlo libero. La Salmeron infatti, ordinerà alla Dicenta di togliere di mezzo Marcia. Susana invece sarà molto depressa, facendo preoccupare Rosina. Emilio e Cinta ufficializzeranno la loro relazione lasciando attonita Bellita, mentre Andrade fuggirà con i soldi del riscatto.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva pronta a commettere un omicidio

Nelle prossime puntate della soap opera in onda ormai da anni su Canale 5, Rosina noterà che Susana è depressa e proverà a trovare un modo per tirarla su di morale. La moglie di Liberto iscriverà l’amica ad un concorso di design, convinta che possa vincere. Intanto, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Cinta si accorgerà che Emilio è distante e freddo e crederà che il giovane voglia lasciarla.

Continuando con gli spoiler di Una Vita, vedremo Genoveva decisa a sbarazzarsi di Marcia una volta per tutte. La perfida dark lady penserà che Ursula possa fare al caso suo. Felipe invece, non saprà come fare per pagare il ricatto chiesto dal sequestratore della sua amante. Cinta verrà sorpresa da Emilio, che dirà chiaramente a Bellita di volerla sposare. I due potranno così ufficializzare la loro relazione. Nonostante i consigli di Mauro, Felipe deciderà di recarsi da solo nell’alcova del nuovo padrone di Marcia, mettendosi in seri guai.

Ledesma vuole uccidere Emilio

Nelle prossime puntate di Una Vita, la felicità di Cinta ed Emilio durerà poco. Ledesma, scoperto che i due si sono fidanzati ufficialmente, sarà deciso ad uccidere il suo rivale in amore. Nel frattempo, Felipe si dirigerà verso la villa di Andrade, convinto di poter pagare il riscatto con i soldi presi da Genoveva e salvare così Marcia.

La situazione si farà pericolosa nel nascondiglio segreto di Andrade. Per fortuna, Mauro interverrà in tempo prima che il criminale possa fare del male a Felipe. Andrade però riuscirà a fuggire e l’Alvarez Hermoso capirà di essere stato ingannato, visto che di Marcia non ci sarà traccia.

Genoveva sarà contenta di vedere il marito affranto e capirà che il suo piano sta andando come previsto. Infine, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita raccontano che Camino e Cinta si faranno tentare da un provino cinematografico. Accompagnate da Emilio, si recheranno sul set ma una spiacevole sorpresa le aspetta. Di cosa si tratterà? Non resta che attendere gli spoiler della soap per tutti i dettagli.