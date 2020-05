“È morto da solo…”: Caterina Balivo scoppia a piangere a Vieni da me

Caterina Balivo torna con Vieni da me

Dopo due mesi di sospensione per la pandemia da Coronavirus, Caterina Balivo e il suo Vieni da me sono tornati nel pomeriggio di Rai Uno. In questo arco di tempo i vertici di Viale Mazzini l’avevano sostituiti con la prima parte de La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. In settimana, la professionista napoletana che in quarantena ha condotto su Instagram, My Next Book, si è commossa durante un’intervista.

Tramite collegamento via Skype, il fotoreporter di guerra Gabriele Micalizzi. Quest’ultimo nel 2019 fu gravemente ferito mentre si trovava in Siria, mentre in questo ultimo periodo per Le Monde ha realizzato un reportage sulle zone rosse del nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Le rivelazioni del fotoreporter Gabriele Micalizzi

Tramite collegamento Skype, Gabriele Micalizzi è intervenuto a Vieni da me. Parlando con Caterina Balivo ha presentato il suo libro ‘In guerra’. Inoltre il fotoreporter ha parlato del periodo trascorso tra gli ospedali, obitori e forni crematori del settentrione. Quindi è stato testimone delle immagini dei carri armati che hanno trasportato le vittime da Coronavirus da Bergamo ad altri luoghi per effettuare la cremazione.

L’uomo ha raccontato anche dell’umanità conosciuta in quei posti che il virus ha portato paura e morte. “Un momento che mi ha colpito molto è stato un signore che chiedeva al medico di avere almeno il suo pigiama, ma anche quello gli è stato negato, perché ovviamente la figlia non poteva entrare“, ha svelato Micalizzi nel programma pomeridiano di Rai Uno.

Caterina Balivo in lacrime a Vieni da me

Ma le confessioni di Gabriele Micalizzi a Vieni da me non sono finite qui. Il fotoreporter ha riferito anche che nelle guerre, le vittime muoiono stringendo la mano di qualcuno, che sia il commilitone o il medico. Nel caso del Coronavirus, chi non ce l’ha fatta, purtroppo è morto da solo. A tali affermazioni, la padrona di casa Caterina Balivo si è emozionata e dai suoi occhi sono scese delle lacrime.

Poi la conduttrice partenopea ha ringraziato il suo ospite e salutando il pubblico di Rai Uno con voce rotta, ha detto: “Stasera ci sarà un’edizione molto particolare dei David di Donatello, a causa dell’emergenza sanitaria. Perché la vita deve andare avanti”.