Ambra Angiolini e Allegri separazione: “Abbiamo vite complicate”

Ambra Angiolini è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati. Intelligente, brillante e bravissima sul set, ha saputo imporsi al grande pubblico con eleganza e professionalità. Ultimamente è stata molto al centro del gossip per la sua storia d’amore finita con il cantante Francesco Renga, e per quella iniziata con l’allenatore Massimiliano Allegri.

Ambra e Massimiliano Allegri, un grande amore

All’inizio hanno tenuto il loro amore nascosto, ma poi alla fine Ambra ed Allegri sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la loro relazione. Un legame, quello della romana, arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo la fine della sua relazione con Francesco Renga, il musicista con il quale ha avuto due figli.

Ambra ha sempre speso nei confronti del suo nuovo compagno delle bellissime parole. Lo sportivo l’ha infatti aiutata a superare un suo momento di vita particolarmente delicato, spingendola a credere di nuovo nell’amore.

In questo periodo di emergenza coronavirus, i due sono stati per causa di forza maggiore separati. Come dichiarato anche in una recente intervista rilasciata dall’attrice al Corriere della Sera: “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia. Siamo vecchio stile, più che videochiamate, semplici telefonate. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”. (Continua dopo la foto)

Il rapporto recuperato con l’ex Francesco Renga

Nel 2015, dopo 11 anni di amore, l’ex ragazza di Non è la Rai e Renga hanno deciso di dirsi ufficialmente addio e di prendere strade diverse. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti ai più, anche se il gossip di allora ha parlato di insormontabili incompatibilità caratteriali che erano diventate ormai logoranti.

Dopo qualche periodo di gelo, però, gli ex hanno saputo ritrovarsi sotto una nuova forma, per amore dei loro due ragazzi. Sono genitori consapevoli, e per questo motivo hanno sotterrato ascia di guerra e rancori per svolgere al meglio il difficilissimo ruolo di genitori.