Giorgio Manetti risponde alla Galgani “Sei un capitolo chiuso..”

Chi non conosce la storia d’amore che Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno vissuto a Uomini e Donne? Sono passati diversi anni da quel momento ma è stata la stessa dama torinese a porre fine alla relazione. Tra i due, comunque, non sono mai mancate accuse reciproche che li hanno visti ancora protagonisti del gossip. Negli ultimi giorni si è svolto l’ennesimo atto di questa vicenda.

Gemma Galgani, infatti, ha accusato palesemente Giorgio Manetti di provare rancore nei suoi confronti. Il cavaliere, però, ha deciso di rispondere a quest’accusa e per farlo ha scelto le pagine di un noto settimanale italiano, Vero. Cos’ha risposto Giorgio alla sua ex fiamma? Vediamolo insieme.

La replica di Giorgio Manetti a Gemma Galgani

Se sono passati anni dal rapporto, anche abbastanza sofferto, che ha tenuto legati Giorgio Manetti e Gemma Galgani, sono anche diversi mesi che il cavaliere toscano è felicemente fidanzato con la compagna Caterina. Per l’uomo, a maggior ragione, la storia con Gemma è definitivamente chiusa. Tuttavia ha tenuto a fare una precisazione. Non sarebbe vero quanto affermato dalla dama torinese. Non ci sarebbe alcun rancore nei suoi confronti.

“Fa parte del mio passato, è un capitolo chiuso e superato della mia vita, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti? E comunque io non sono una persona che porta mai rancore”. Al contrario, l’uomo ha tenuto a fare all’ex compagna un augurio speciale. “Le auguro tanta felicità e altri dieci anni in trasmissione se è quello che vuole” ha detto, aggiungendo “E magari, perché no, le auguro di trovare davvero un giorno un amore grande e importante come è successo a me con Caterina”.

L’opinione su Gemma in televisione

Giorgio Manetti ha detto la sua anche sulla costante presenza di Gemma Galgani, da ormai 11 anni, a Uomini e Donne. Un atteggiamento che non gli pare valido e dotato di credibilità dal momento che non occorrono 11 anni in un programma televisivo per trovare il vero amore che tanto viene decantato. La soluzione? Trovare l’amore nella vita quotidiana e non in televisione dove le delusioni arrivano sempre puntuali.

“Dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere ‘credibile’ nel dire ancora le stesse cose” ha detto al giornale Giorgio Manetti. Poi ha concluso “Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in tv”.