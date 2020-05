“Una brutta complicazione”: Beatrice Valli impaurita, la confessione sulla gravidanza

Beatrice Valli e le complicazioni della sua terza gravidanza

A quanto pare mancano pochissimi giorni alla nascita della terzogenita di Beatrice Valli e Marco Fantini, ex protagonisti di Uomini e Donne. La piccola si chiamerà Azzurra e sta facendo attendere molto i suoi genitori. Di recente l’ex corteggiatrice, attraverso Instagram, ha voluto aggiornare i follower sulla sua gravidanza. La ragazza ha un pancione enorme e ormai stanca per ogni cosa che fa.

Parlando con tutti coloro che la seguono sui social network, la nota influencer ha confidato: “Ho avuto un travaglio abbastanza importante e una brutta complicazione dopo il parto di Alessandro. Preferisco partorire un po’ prima, ecco perché ho così tanta voglia e cerco il prima possibile di partorire”. Ricordiamo che il primogenito lo ha avuto con il suo ex Nicolas Bovi, il ragazzino vive con loro e la piccola Bianca.

Le confessioni ai follower

Quindi molto preso la famiglia allargata Fantini crescerà ancora di più, infatti a loro quattro si aggiungerà anche la new entry Azzurra. Parlando sempre con i follower di IG della grandezza della nascitura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: “Innanzitutto è gigante, ed è molto lunga. Pesa 3 chili 2 e qualcosa, quando ho fatto la visita ieri”.

Per alcuni giorni la compagna di Marco Fantini era sparita dai social, quindi i follower si erano preoccupati molti e pensavano che fosse in clinica per partorire. Successivamente è stato l’ex tronista a dare delle spiegazioni, dicendo che la sua dolce metà aveva l’ultima visita di controllo.

La data della possibile nascita di Azzurra

Parlando con i follower che la seguono con affetto sul suo account Instagram, riferendosi alla nascitura, Beatrice Valli ha detto: “All’ultimo, a fine gravidanza, non riescono a prendere le misure perfette quindi è più o meno. Io ho la scadenza il 13 maggio, ma ovviamente si può andare oltre la scadenza”.

Quindi di norma la bambina potrebbe anche nascere a fine maggio ed essere per di più molto grossa quindi sui tre chili e ottocento grammi. Nel frattempo sui social sono iniziate le scommesse su quando verrà al mondo la piccola Azzurra. Fino ad ora ha sempre trionfato Marco Fantini, quest’ultimo sostiene che nascerà nelle prossime ore. Vincerà anche stavolta?