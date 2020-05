Il dolore di Al Bano Carrisi per la scomparsa della figlia: “So dov’è la mia Ylenia…”

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi?

Sono passati 26 anni dalla misteriosa sparizione di Ylenia Carrisi, la primogenita di Al Bano e Romina Power. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile ai suoi genitori, ma anche a tutte le persone a cui le volevano bene. Era il dicembre del 1993 e lei era solo una 23enne quando fece perdere le tracce a New Orleans, oggi invece, la figlia della storica coppia sarebbe una 50enne.

In questo arco di tempo sulla ragazza sono circolate molte notizie, gran parte false indiscrezioni che hanno fatto male al padre e alla madre. Gente di averla vista in diversi posti del mondo, ma alla fine ci si è sempre ritrovati con un pugno di mosche in mano. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa il Maestro Carrisi ha rotto il silenzio su tale vicenda, facendo delle confessioni molto forti.

Le forti dichiarazioni di Al Bano

Intervistato da un noto periodico, Al Bano ha esordito così: “So dov’è mia figlia Ylenia”. Ricordiamo che il Maestro è stato sempre quello più razionale, mentre Romina Power è certa che la primogenita sia ancora viva e con molta probabilità non si fa sentire perché potrebbe aver perso la memoria.

Diversi anni fa il cantautore di Cellino San Marco si è rassegnato intuendo che non incontrerà mai più sua figlia. “Lei è in cielo e noi un giorno ci rivedremo”, ha affermato il salentino dicendo che la ritroverà in paradiso e solo li la riabbraccerà. Solo grazie a tale rassegnazione l’artista pugliese è andato avanti con la sua vita altrimenti non ce l’avrebbe fatta.

Romina Power e il ricordo sulla figlia Ylenia

Anche se Romina Power continua a sperare a riabbracciare Ylenia, ad esempio mostrando una foto identikit a Chi l’ha visto?, di recente sembra essersi rassegnata anche lei. Ad esempio, nell’estate del 2019 la cantante statunitense ha pensato alla ragazza.

La donna, che al momento a Cellino San Marco, mentre prendeva la tintarella in giardino in California, osservando una nuvola ha pensato alla primogenita. In quell’istante la donna era convinta che fosse Ylenia che le desse un segnale. Ricordiamo che l’artista americana e buddista, quindi crede alla reincarnazione.