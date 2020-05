“Tutto qui…?”: la delusione su Silvia Toffanin e Verissimo, mezzo passo falso a Mediaset

Verissimo e Silvia Toffanin nel mirino

Nelle ultime ore molti utenti web si sono precipitati su Twitter per protestare contro Verissimo e la sua conduttrice Silvia Toffanin. Per quale ragione? Nella puntata in replica andata in onda sabato 9 maggio 2020, dove vengono mandare le interviste migliori degli ultimi anni, era stato annunciato uno spazio per Amici Speciali.

Ricordiamo che il talent show di Maria De Filippi prenderà il via venerdì prossimo in prima serata su Canale 5. I telespettatori del rotocalco si aspettavano qualche video in più sul nuovo programma, invece la trasmissione gli ha dedicato solo sei minuti scarsi.

La delusione del popolo del web

Ricordiamo che qualche giorno fa, attraverso dei promo trasmessi da Canale 5, Silvia Toffanin aveva annunciato che nelle Storie di Verissimo si sarebbe parlato di Amici Speciali. Ma la compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha mai specificato in quale modalità. Resta il fatto che i fan si sono lamentati per il pochissimo tempo dedicato ai ragazzi che parteciperanno al talent show suddiviso in quattro appuntamenti in prime time.

Nelle due clip trasmessi sabato pomeriggio, il pubblico ha visto una presentazione veloce dei dodici partecipanti tra ballo e canto. Due video di tre minuti ciascuno per un totale di sei. Evidentemente i telespettatori avevano delle aspettative differenti e speravano che il format della Toffanin approfondisse di più la tematica.

Grande emozione per Michele Bravi

Nel frattempo il popolo di Canale 5 che ha guardato le Storie di Verissimo si è emozionato molto quando a visto Michele Bravi, ex allievo di X Factor e tutor di Amici. Ricordiamo che quest’ultimo è tornato a cantare da poco dopo essere stato coinvolto in un brutto incidente stradale in cui è morta una donna.

Il giovane artista si era chiuso in sé stesso e si era ritirato dal mondo della musica per parecchio tempo. Ora Maria De Filippi le ha dato una nuova possibilità e ovviamente lui la sfrutterà al meglio. Nel frattempo sono stati svelati anche i nomi dei giudici: Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Mentre la grande assente è Vanessa Incontrada.