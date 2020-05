“Non farlo mai più”: Caterina Balivo rimproverata in pubblico, spavento per la foto con i figli Guido Alberto e Cora

Caterina Balivo ritorna con Vieni da me

Da circa una settimana Caterina Balivo è tornata alla vita di prima, ovvero occuparsi della sua famiglia ma nello stesso tempo lavora in televisione. Infatti da lunedì 4 maggio 2020, con l’avvio dell Fase 2 la professionista napoletana si è riappropriata della fascia pomeridiana di Rai Uno con Vieni da me.

In questi giorni, una volta tornata a casa, la moglie di Guido Maria Brera ha deciso di farsi scattare una foto insieme ai suoi due figli: il primogenito Guido Alberto e la più piccola Cora. Ma la location dove è stato realizzato lo scatto non è piaciuto a molti follower che si sono arrabbiati con lei rimproverandola sui social.

La foto coi figli scatena una polemica sul web: il motivo

Nella foto condivisa su Instagram, si vede il figlio più grande, ovvero Guido Alberto soprannominato GA, in piedi su un vaso. Il bambino sta abbracciando la madre, mentre la piccola Cora è in braccio alla conduttrice di Vieni da me. I tre si trovano sul balcone del loro appartamento nella Capitale. Ovviamente la foto ha scatenato varie reazioni ricevendo migliaia di likes e molti messaggi d’affetto da parte dei follower.

Ma un dettaglio ha fatto storcere il naso a qualche utente web. Infatti una seguace in particolare sotto l’immagine in questione le ha scritto: “Togli subito i bambini dalla ringhiera sono una nonna apprensiva”. Un rimprovero che è stato apprezzato anche dagli altri follower che le hanno lasciato dei mi piace. (Continua dopo il post)

La replica di Caterina Balivo

Ma il rimprovero da parte della follower non è piaciuta a tanti. Infatti molti sostenitori di Caterina Balivo hanno preso le sue difese. Alcuni hanno scritto che tali messaggi mettono solo tanta ansia e con il solo scopo di criticare sempre e comunque.

“Si vede che la ringhiera è in fondo e i bambini sono al sicuro tra le braccia della mamma”, ha affermato un utente. Ma la replica della conduttrice di Vieni da me non è tardata ad arrivare reputando quel commento un tantino esagerato: “Oh mamma…!”. Risposta che ha ottenuto un boom di likes.