“Maria De Filippi mi ha deluso…”: ex volto di Uomini e Donne sbotta contro Tina, Gianni, Sirius e Queen Mary

Fabrizio Cilli contro Maria De Filippi

Negli ultimi giorni Maria De Filippi e alcuni protagonisti di Uomini e Donne sono finiti nel mirino di un ex protagonista del Trono over. Stiamo parlando di Fabrizio Cilli che l’anno passato si era presentato in studio con lo scopo di corteggiare Gemma Galgani. Il cavaliere, però, nascondeva un segreto che è stato portato a galla da varie segnalazioni.

In pratica l’aitante ragazzo era già fidanzato e si era recato nel dating show col solo scopo di raggiungere la popolarità e di conseguenza il business, come dice la cara Tina Cipollari. Un tradimento pagato caro, infatti Queen Mary lo cacciò immediatamente dalla trasmissione di Canale 5.

Lo sfogo dell’ex cavaliere

Di recente l’ex cavaliere Fabrizio Cilli è tornato a parlare di Uomini e Donne utilizzando delle parole al veleno sui gruppi Facebook dedicati al dating show di Canale 5. In pratica il ragazzo si è scagliato contro Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e soprattutto Sirius, alias Nicola Vivarelli. Il motivo?

L’ex cavaliere Cilli è arrabbiato con la redazione e soprattutto con la conduttrice per quello che il 26enne sta facendo con Gemma Galgani. “Vorrei sapere cosa ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi. Manderanno anche al nuovo cavaliere di Gemma dei bambini sul treno per registrare le conversazioni?”, ha scritto l’uomo sul social network. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Le ragioni dell’allontanamento da Uomini e Donne

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, attraverso il suo lungo sfogo condiviso su Facebook, ha poi anche reso noto ai fan di essere stato contattato dalla redazione del dating show di Maria De Filippi per andare a corteggiare la tronista Giovanna Abate. Successivamente nessun degli autori si è fatto più vivo.

Avranno cambiato idea? Il ragazzo, inoltre, ha confessato la ragione del suo allontanamento: “Mi avevano cacciato perché ero troppo giovane. Allora come stanno davvero le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso. Le regole non valgono per tutti mi sembra. Maria mi ha deluso”