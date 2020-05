Sostituizione in corso: indiscrezione bomba su Antonella Clerici

Antonella Clerici ospite a Domenica In

In occasione della Festa della Mamma, Antonella Clerici è stata ospite a Domenica In di Mara Venier. L’ex padrona di casa del cooking show La prova del cuoco è una grande amica della conduttrice veneta.

La compagna di Vittorio Garrone che ha portato sua figlia Maelle in ospedale per un controllo, ha svelato come ha vissuto la quarantena da Covid-19 ad Arquata Scrivia, il comune in Piemonte dove vive da un paio d’anni. Inoltre la professionista lombarda ha fatto qualche rivelazione circa il suo futuro professionale sul piccolo schermo.

Ultimamente solo ospitate in Rai

Ultimamente Antonella Clerici, come gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo realizzano delle dirette Instagram. Lei si collega con amici cuochi per realizzare delle ricette, in poche parole una sorta de La prova del cuoco via social.

Dopo il suo allontanamento dal cooking show, le reti Rai hanno abituato il pubblico a rivedere la madre di Maelle in televisione anche se per brevi ospitate. Ad esempio la professionista si è recata a ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa oppure in collegamento a ‘La Vita in Diretta’ di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Antonella Clerici soffia il posto ad Elisa Isoardi?

Dopo l’addio della De Santis come direttore di Rai Uno, al suo posto è subentrato Stefano Coletta che al Festival di Sanremo ha speso delle parole al miele per Antonella Clerici. In una recente intervista al Il Fatto Quotidiano, il dirigente della tv di Stato ha detto: “Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai Uno perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori“.

Poi ha detto anche che la professionista lombarda debba tornare in prime time con una chiave meno prevedibile, pensando che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato. In poche parole, sembra che la compagna di Garrone possa tornare a condurre un programma culinario sostituendo La prova del cuoco e la collega Elisa Isoardi.