“E morto troppo presto…”: Elena Sofia Ricci scoppia a piangere da Caterina Balivo [FOTO]

Elena Sofia Ricci ospite a Vieni da me

Sette giorni fa su Rai Uno è ripartita la seconda stagione di Vieni da me che si era interrotta lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Tra i vari ospiti di Caterina Balivo, in settimana in collegamento via Skype da casa sua c’era Elena Sofia Ricci.

Quest’ultima al momento è in onda sulla prima rete con la fiction di successo Vivi e lascia vivere. La professionista fiorentina si è raccontata nello spezio denominato la ‘cassettiera’, parlando della sua vita professionale ma anche privata. Inoltre la donna ha svelato un momento molto duro della sua vita facendo commuovere anche la conduttrice napoletana.

In lacrime per aver visto una foto della madre

Ospite in collegamento via Skype a Vieni da me, Elena Sofia Ricci si è commossa fino a scoppiare a piangere in diretta vedendo uno scatto della madre morta. A quel punto la protagonista della fiction Vivi e lascia vivere ha iniziato a parlare della sua infanzia. La nota attrice ha rivelato che i suoi genitori si sono lasciati quando lei era molto piccola.

Sua madre non riusciva a perdonare il marito e per un lungo periodo non ha frequentato suo padre. Lo ha rivisto quando aveva 31 anni. “Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna”, ha rivelato la professionista fiorentina che ha recitato nei Cesaroni ma anche in Che Dio ci Aiuti. (Continua dopo la foto)

La commozione di Elena Sofia Ricci e la novità a Vieni da me

Ma lo sfogo di Elena Sofia Ricci a Vieni da me non è finito qui. Parlando con la padrona di casa di Vieni da me, Caterina Balivo ha detto anche: “È stato bello sentirmi sua figlia. Come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto”.

Momenti di grande commozione nel contenitore pomeridiano di Rai Uno che dallo scorso 4 maggio 2020 è ritornato con una grossa novità. In pratica è stato suddiviso in due parti come La vita in diretta per aumentare lo share.