Oroscopo dell’11 maggio 2020: Ariete, Cancro e Leone un po’ nervosetti

L’Oroscopo dell’11 maggio preannuncia giornate un po’ nervose per parecchi segni. Meglio non stuzzicare troppo gli Ariete, i Cancro e i Leone. Scorpione, Acquario e Capricorno stanno attraversando una bella risalita.

Oroscopo di lunedì 11 maggio da Ariete a Vergine

Ariete. Il nervosismo accompagnerà la giornata dei nati sotto questo segno. Non temete perché si tratterà solo di un momento passeggero. Tuttavia, in momenti come questo è importante non esagerare e cercare di mantenere la calma. Nei prossimi giorni, infatti, uscirete da questo periodo di stress e i vostri nervi saranno sicuramente più distesi.

Toro. La voglia di essere risoluti e concreti vi spingerà ad eliminare dalla vostra vita tutte le cose superflue. Siete in una fase di acuta valutazione. State facendo pulizia sia tra i sentimenti che nella vita pratica. Non sperperate troppo denaro perché presto potreste aver bisogno di investire un po’ di soldi in un progetto importante.

Gemelli. L’Oroscopo di lunedì 11 maggio consiglia ai nati sotto questo segno di fare progetti a lungo termine. Venere rimarrà nel vostro segno per diversi mesi e questo potrebbe portarvi a consolidare alcuni rapporti di coppia già esistenti. Nel lavoro, invece, presto potrebbero arrivare delle certezze.

Cancro. Oggi forse sarebbe meglio non darvi troppo corda. Qualunque cosa dicano gli altri potrebbe darvi fastidio e suscitare in voi reazioni spropositate. Attenti a qualche lite in famiglia e sul lavoro. Se nel primo caso, però, le cose saranno facilmente risolvibili, nel secondo ambito dovrete essere sicuramente più cauti.

Leone. Siete troppo presi dal lavoro e questo potrebbe generare qualche piccolo dissenso in amore. Il vostro partner potrebbe sentirsi un po’ trascurato. Se qualcuno non è della vostra stessa idea non dovete reputarlo come un nemico. Cercate di tenere a bada i nervi perché un po’ di nervosismo regresso potrebbe dare luogo a discussioni inutili.

Vergine. Cercate di non lasciarvi andare alle provocazioni. Come già detto nei giorni passati, molti di voi stanno attraversando una fase di cambiamenti. Tutto sommato si tratterà di cose positive e non negative, pertanto, non avete nulla da temere. Nel lavoro stanno per arrivare proposte molto interessanti.

Previsioni dello zodiaco da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa è una fase di rinascita, sia dal punto di vista amoroso sia interiore. Molti di voi hanno assistito al fallimento di una relazione, ma questo non deve farvi perdere la forza e la grinta per andare avanti. Le stelle sono dalla vostra parte e vi spingeranno gradualmente a ripartire più forti di prima.

Scorpione. Contrariamente a quanto accaduto nei giorni passati, nella giornata di lunedì vi sentirete particolarmente carichi ed energici. Questo vi spingerà a cimentarvi in mille imprese, ma attenzione a non strafare. L’amore sarà particolarmente positivo specie per chi è in procinto di realizzare passi importanti.

Sagittario. Attenzione allo stress. L’Oroscopo dell’11 maggio vi avvisa che potreste sentirvi un po’ spossati, forse è il caso di prendervi più cura di voi stessi. In questi giorni vi siete un po’ trascurati e la cosa non giova sicuramente al vostro umore. In amore e nel lavoro potrebbe esserci qualche piccolo screzio, ma non temete, si tratterà solo di nuvole passeggere.

Capricorno. Nella giornata odierna lascerete guidarvi dalla ragione. I rapporti di coppia potrebbero risentire di una carenza di passione e tenerezza. Siete orientati verso obiettivi pratici e solidi che riguardano il lavoro. Cercate conferme sia in amore sia nel lavoro. Evitate qualche piccolo disguido con il partner.

Acquario. Avete un po’ troppo lavoro accumulato che state facendo fatica a smaltire. La situazione, però, andrà gradualmente migliorando. Per quanto riguarda l’amore, preannuncia passi importanti per le coppie stabili e decisioni che potrebbero cambiarvi la vita. Oggi vi sentirete particolarmente energici e ricchi di voglia di fare.

Pesci. Se nel fine settimana appena trascorso non siete riusciti a riposare un po’, oggi potreste risentire dei postumi da stress. C’è il rischio di sentirsi un po’ stanchi e demotivati. Il lavoro potrebbe subire un piccolo contraccolpo che farete fatica ad accettare dato che era l’unica vostra soddisfazione del momento.