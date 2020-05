“Ho un grosso problema”: la cognata di Paolo Bonolis lo confessa all’ex Bonas di Avanti un altro

Miss Claudia rivela su Instagram di avere un problema

Alcuni giorni fa Paolo Bonolis ha confermato la realizzazione di una nuova stagione, la decima, di Avanti un altro. Nel frattempo alcuni protagoniste del popolare game show del preserale di Canale 5 continuano a far parlare di sé mandando in tilt il popolo del web, soprattutto composto da maschietti.

Di recente Laura Cremaschi, attuale Star del web e Miss Claudia, alias Claudia Ruggeri hanno realizzato una diretta Instagram. Le due ragazza, tra un argomento e l’altro sono tornate a parlare della gaffe che la Cremaschi ha fatto la scorsa settimana.

In pratica era caduta nella trappola di una follower salutando un certo Thomas Turbato. Con lei era presente anche la vincitrice del GF Vip 4 Paola Di Benedetto. La cognata di Bonolis ha confessato: “Penso di avere un problema, perché mela spiegavano, ma continuavo a non capire”. A quel punto l’ex Bonas ha replicato così: “A me Giuseppe l’ha dovuto spiegare facendomi un gesto con la mano che non posso ripetere”.

Avanti un altro! torna presto?

Come accennato prima, nella giornata di sabato Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri hanno fatto una diretta Instagram. Le due protagoniste del mini-mondo hanno parlato del tempo che ancora i telespettatori di Canale 5 dovranno aspettare prima di poter rivedere sul piccolo schermo il game show Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

A quel punto Miss Claudia rivolgendosi all’amica, ha detto: “Probabilmente dopo l’estate, anche perché altrimenti Gerry Scotti quando andrebbe in onda? Ricordiamoci che noi ci alterniamo sempre con lui”. C’è da sottolineare che gli appuntamenti in replica stanno per terminare.

La prova di coraggio di Laura Cremaschi a Ciao Darwin 8

La scorsa settimana la cognata di Paolo Bonolis sui social aveva rivelato: “E’ un male necessario“. Mentre nella diretta Instagram con Laura Cremaschi realizzata sabato pomeriggio, Miss Claudia di Avanti un altro! ha ricordato ai suoi follower la prova di coraggio che la collega doveva affrontare a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, ovviamente in replica. Claudia Ruggeri ha esclamato: “Non so come hai fatto con quei serpenti”.