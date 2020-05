Uomini e Donne aggiornamento sul trono di Carlo Pietropoli: Cecilia si fa scappare un indizio

Uomini e Donne ha riaperto i battenti, in modo “quasi” normale, tuttavia, i fan non stanno facendo altro che chiedersi cosa sia accaduto al trono di Carlo, Daniele e Sara. In merito al primo, pare siano trapelate delle indiscrezioni attraverso i social.

La corteggiatrice del giovane, Cecilia Zagarrigo, si è lasciata scappare qualche dettaglio in più su Instagram, che sta lasciando spazio a delle ipotesi. La giovane, infatti, pare sia a Roma pronta per registrare nuove puntate della trasmissione.

Il dettaglio di Cecilia sul trono di Carlo

Il percorso dei tronisti del talk show di Maria De Filippi sarebbe dovuto giungere al compimento nelle prossime settimane. Tuttavia, l’emergenza sanitaria ha costretto il programma a fermarsi e questo ha causato uno stravolgimento dei piani. Ad ogni modo, nonostante tutto, pare che le scelte dovrebbero avvenire comunque nei tempi prestabiliti. In merito al trono di Carlo di Uomini e Donne, ad esempio, si vocifera che il giovane possa aver incontrato le sue corteggiatrici Ginevra e Cecilia.

Quest’ultima, infatti, tra le sue Instagram Stories si è fatta scappare qualche indiscrezione che subito ha fatto scattare i fan più attenti. La ragazza, infatti, ha registrato delle clip in cui ha detto di essere andata a fare la spesa. Nelle riprese, però, non compare mai sua mamma, che ha trascorso questa quarantena con lei. Questo sta facendo pensare che la protagonista possa essere a Roma, in isolamento fiduciario per 14 giorni, come da decreto.

Presto i protagonisti ritornano a Uomini e Donne?

Una volta trascorso questo tempo, la ragazza potrebbe essere pronta ad entrare in studio per registrare nuove puntate. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo per il quale si è tardato ad effettuare le registrazioni del trono di Carlo a Uomini e Donne. Ad ogni modo, le ultime indiscrezioni lasciano presumere che presto assisteremo agli sviluppi di questo percorso.

In merito ai troni di Daniele e Sara, invece, almeno per il momento non ci sono grossi aggiornamenti. Sul web, infatti, i fan continuano a fare delle domande in merito, ma né la Mennoia né altri membri del cast del programma stano fornendo spoiler relativi alla questione.