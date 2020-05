Biagio D’Anelli l’ex gieffino mostra un video ““Accade a Milano…”

L’ex gieffino Biagio D’Anelli su tutte le furie per le infrazioni commesse a Milano, proprio nel capoluogo lombardo c’è stato il maggior numero di contagiati

E’ su tutte le furie l’ex gieffino Biagio D’Anelli, che mostra in un video come a Milano le persone non stanno rispettando le regole. L’opinionista fisso di Barbara D’Urso ha voluto dire la sua in merito a quanto sta succedendo e lo ha fatto postando un video su Instagram. Il video lo ha girato lui stesso scendendo in strada a Milano per documentare come stanno reagendo i cittadini alle normative per l’emergenza.

Non è positivo il commento di D’Anelli, che ha detto che così non va bene. La città lombarda ha registrato il più alto numero di contagiati e l’opinionista ha sottolineato che le persone sono tutte per strada. Molte non hanno neanche la mascherina e non rispettano le distanze previste dal regolamento.

Biagio D’Anelli sconvolto da quanto accaduto a Milano

Biagio D’Anelli ha dunque giudicato il comportamento della popolazione milanese non idoneo per far calare i contagi. A questo punto dà ragione al sindaco Beppe Sala, che ha detto di voler chiudere la città. D’Anelli ha scritto che è chiaro come i milanesi non hanno capito nulla di quanto sta accadendo, o non si rendono conto.

L’ex gieffino è rimasto stupito di quanto visto e non si dà pace, scatenando così anche gli utenti che approvano le sue parole. L’opinionista attacca dunque i milanesi e con furia dice loro che quanto stanno facendo è completamente assurdo, non è nella logica delle cose. Nel video mostra come le persone si lasciano andare, si baciano, si abbracciano, fanno quello che vogliono.

D’Anelli stupito per il comportamento dei milanesi

D’Anelli ha commentato duramente quanto ha visto a Milano. Nei Navigli sembra che le persone siano tornate alla normalità, quando invece di normale in questo momento non c’è nulla. L’ex gieffino si è scagliato anche contro le madri che lasciano giocare i figli in gruppo e senza indossare le mascherine.

Sempre sui Navigli ha mostrato anche tante biciclette e tante persone in giro, tutto sembra essere tornato alla piena normalità. Secondo Biagio è incredibile come i milanesi non si rendano conto di quanto stanno facendo. E’ anche stupito di come stanno prendendo la cosa sotto gamba. E quindi fa appello al sindaco Beppe Sala di prendere rimedi, visto che sembra non abbiano capito nulla.