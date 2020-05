Bianca Dobroiu modella rumena di 22 anni “75 giorni di calvario”

E’ finito il calvario per Bianca Dobroiu, finalmente la modella rumena risulta negativa dopo 75 giorni di calvario, scopriamo cosa è successo

E’ stata messa a dura prova la pazienza e la forza di Bianca Dobroiu, la modella rumena che ha avuto il coronavirus per 75 giorni. Una esperienza molto difficile per Bianca, che per fortuna ha avuto un epilogo felice. Per lei risultare positiva al tampone dopo quanto ha vissuto è stata una gioia e una liberazione.

La modella di 22 anni residente a Bologna insieme alla madre da tanti anni è stata ricoverata al Sant’Orsola durante i primi giorni della pandemia. Dimessa dall’ospedale il 5 marzo, risultava ancora positiva al virus ed era asintomatica. Per tutto questo tempo ha dovuto convivere con la positività e adesso, a distanza di 75 giorni, è negativa. In un’intervista al Resto del Carlino Bianca ha detto che questi due mesi le sono sembrati anni che non passavano mai.

Bianca Dobroiu finalmente negativa al tampone

Per fortuna adesso anche lei può dire di aver sconfitto il covid19. Pare che dal 18 aprile il tampone risulti negativo e così la modella rumena ha fatto sapere a tutti di essere guarita. Tuttavia, ancora deve proseguire seguendo delle regole scrupolose e tenersi sotto controllo, però il peggio è passato.

Su di lei verranno fatti ancora degli esami specifici per capire come mai la positività è durata così a lungo. Per Bianca sono stati due mesi di inferno e da quando tutto ha avuto inizio le è sembrato di vivere un incubo. Tutto è iniziato il 27 febbraio, quando la modella ha accusato tosse e febbre alta. Bianca è stata ricoverata per sei giorni, poi è tornata a casa perché la febbre era scesa e non superava i 37.2 gradi.

La modella rumena vuole tornare alla vita normale

Da quel giorno ha fatto diversi tamponi, quattro sono risultati negativi, mentre uno non dava una risposta certa. Finalmente il tampone del 18 aprile è risultato negativo e la Dobroiu ha fatto sapere subito che era guarita. Una bella notizia per lei, soprattutto perché fisicamente non accusava più nulla.

La modella infatti stava bene e non avvertiva sintomi di alcun genere, l’unica cosa era che risultava positiva ai tamponi. Lei stessa ha detto che il suo caso potrebbe essere oggetto di studio, per capire il perché di questa lunga positività al virus. Comunque, per fortuna è guarita e adesso è negativa al tampone, ora deve solo tornare alla sua vita normale!